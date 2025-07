El entierro del Proyecto Neptuno: polémicas y proyecciones de la nueva planta potabilizadora

Desde una lectura política, Lacalle Pou erró en sus cálculos al suponer que la firma del contrato generaría condicionamientos insalvables para el Gobierno entrante. El resultado fue el inverso: no solo se logró sortear esas trabas, sino que incluso se consolidaron nuevos consensos. Tal vez lo que no anticipó fue que, además del rechazo del nuevo Gobierno, importantes sectores empresariales —originalmente parte del consorcio— también darían un paso atrás. Las negociaciones en la Torre Ejecutiva dieron sus frutos y, finalmente, el Ejecutivo, junto a las empresas involucradas, anunciaron el fin del Proyecto Neptuno. Un golpe certero no solo al proyecto, sino a la imagen política del expresidente y a la figura de liderazgo que cuidadosamente intentó construir durante su mandato.