Para el Frente Amplio, el senador Andrés Ojeda violó la Constitución

Y también dejan claro, agregó, que "la pena es la pérdida inmediata de la banca legislativa".

Pedido más informes

"La bancada ha pedido otros informes de tipo jurídico, intercambiar con ellos cuál sería el procedimiento, intentar saber, que hasta ahora no lo hemos podido hacer, cuál es la opinión del resto de los partidos para de alguna manera procesar este tema de la forma que se procesa con cualquier persona que viole la Constitución de la República", agregó.

Para Pereira, en este caso "parece claro, de acuerdo a los informes que tiene el Frente Amplio, que violó la Constitución, que la violó en forma clara y que hay una sanción que está en el mismo artículo de la Constitución".

Insistió en que el proceso va a continuar.

FA definirá

Respecto a una definición del Frente Amplio sobre el tema, Pereira indicó: "Es una definición que vamos a tomar en la fuerza política. No es un tema menor, porque son decisiones que hay que tomar con responsabilidad y dando cumplimiento a la Constitución de la República. Con lo cual también es importante conocer del resto de las bancadas cuál es la opinión".

En ese sentido, dijo que "hasta ahora no tenemos una posición clara ni de la bancada del Partido Nacional ni de la bancada del Partido Colorado, pero sí tenemos claro los informes que al Frente Amplio le dicen que el senador Ojeda violó la Constitución, es decir, que optó por su trabajo profesional y no por la banca en el Senado".

Sobre la posibilidad de un juicio político, aclaró que "hay juristas que interpretan que no corresponde juicio político y otros que sí interpretan que corresponde juicio político". Esto es lo que hay que seguir analizando y puede haber dos lecturas en cuanto a la violación del artículo de la Constitución".