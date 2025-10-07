Hacete socio para acceder a este contenido

Política Partido Independiente |

Comisión de Diputados

El FA y los blancos aprobaron en general el presupuesto; colorados votaron en contra

El Partido Colorado anunció que no votará los impuestos impulsados por el Ejecutivo. Este martes se tratarán los artículos en los que no hay consenso.

Comisión de Diputados aprobó en general el presupuesto.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo a fines de agosto: FA y PN dieron el visto bueno en general a los 713 artículos de la propuesta, Colorados y el Partido Independiente, solo concuerdan con 300.

La aprobación fue con los votos de los integrantes del Partido Nacional y del Frente Amplio. No lo votaron los colorados Gabriel Gurméndez y Conrado Rodríguez, ni el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

Así, el proyecto en general recibió 15 votos en 18 y en los artículos en los más de 300 artículos (de 713) en los que había acuerdo hubo unanimidad: 18 votos en 18.

La comisión estaba citada para comenzar a trabajar a las 13:00 horas y, tras varios cuartos intermedios, sobre las 18:00 horas, se inició la votación en general.

Este martes 7 a las 13:00 horas la comisión seguirá sesionando para analizar los artículos en los que no hay acuerdo y los aditivos o sustitutivos presentados por las diferentes bancadas.

El viernes 17 de octubre vence el plazo constitucional para que el proyecto sea aprobado por ambas cámaras del Parlamento.

La visión de los partidos

Tal como estaba previsto, los legisladores del Partido Colorado mantuvieron una reunión bicameral para definir su postura final sobre el proyecto, y también sobre las propuestas de reasignaciones presupuestales. En conferencia de prensa, los diputados colorados confirmaron su posición contraria a las modificaciones tributarias promovidas por el equipo económico, como la aplicación del IVA a las compras web en el exterior y el impuesto mínimo global a la renta.

Dado que el PN ya había definido que no acompañará el capítulo impositivo, la negociación con Cabildo Abierto será determinante para que el oficialismo consiga la aprobación de los cambios tributarios, “que son parte del financiamiento del incremento de gasto y que tienen que ver también con mirar el presupuesto de los cinco años que vienen para adelante, no sólo el gasto de este año”, según señaló en rueda de prensa el diputado del FA Alejandro Zavala.

Los pedidos del partido liderado por el exsenador Guido Manini Ríos pasan por asignar más recursos para los salarios militares y Sanidad Militar. “Obviamente que lo estamos evaluando, no sólo en la bancada, sino también conversándolo con el Poder Ejecutivo”, dijo Zavala al respecto.

Temas

