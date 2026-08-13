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Política

Cambios

El Frente Amplio y Bordaberry le apuntan a recortar beneficios al sistema político

Oficialismo busca que los políticos tengan que rendir viáticos y el colorado apunta a que los legisladores "no deben viajar", salvo que paguen de su bolsillo.

Caggiani y Bordaberry apuntan a recortar privilegios.

Caggiani y Bordaberry apuntan a recortar privilegios.
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La bancada de senadores del Frente Amplio y el senador colorado Pedro Bordaberry, cada uno por su cuenta, presentaron en las últimas horas proyectos de ley que apuntan a recortar algunos beneficios con los que cuenta el sistema político.

El Frente Amplio, a instancias del senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani, presentó un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de que los legisladores tengan que rendir viáticos y otro que busca reducir de un año a seis meses el tiempo durante el cual los cargos políticos y de particular confianza reciben un subsidio al cesar sus funciones.

Bordaberry, en tanto, presentó un proyecto de ley para prohibir a los legisladores —tanto senadores como diputados— viajar al exterior "con cargo al erario público o al presupuesto del Parlamento". El objetivo es que los legisladores paguen por sus propios viajes.

Viáticos y viajes

Respecto a la regulación del uso de viáticos, los senadores del Frente Amplio proponen incluir en la normativa nacional que regula la liquidación de viáticos por parte de los funcionarios públicos de incisos que integran el Presupuesto Nacional a los integrantes del Poder Ejecutivo y a los ediles departamentales.

De esta manera, los legisladores de ambos órganos representativos estarán obligados a rendir cuentas dentro de los diez días hábiles posteriores a su regreso de viajes al exterior o "comisiones de servicio con recursos públicos".

Por otra parte, el senador colorado Bordaberry planteó en su proyecto de ley prohibir los viajes al exterior por parte de parlamentarios y funcionarios del Poder Ejecutivo que no sean pagos por los propios legisladores.

En un primer punto establece que las asistencias deberán ser, por defecto, mediante videoconferencias u otros mecanismos de participación a distancia disponibles.

Sin embargo, prevé una excepción: cada cámara podrá autorizar un viaje si este es autorizado por dos tercios de votos del total de sus componentes. En ese caso, se deberá acreditar de forma fundada la necesidad de contar con la presencia del legislador y se prohíbe que se haga una autorización de forma genérica o para un conjunto de viajes.

Nada de lo anterior aplicará, en tanto, si el legislador decide pagar íntegramente de su bolsillo los gastos del viaje. En esos casos, entonces, no se necesitará autorización de la cámara.

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