El Frente Amplio y Bordaberry le apuntan a recortar beneficios al sistema político

Viáticos y viajes

Respecto a la regulación del uso de viáticos, los senadores del Frente Amplio proponen incluir en la normativa nacional que regula la liquidación de viáticos por parte de los funcionarios públicos de incisos que integran el Presupuesto Nacional a los integrantes del Poder Ejecutivo y a los ediles departamentales.

De esta manera, los legisladores de ambos órganos representativos estarán obligados a rendir cuentas dentro de los diez días hábiles posteriores a su regreso de viajes al exterior o "comisiones de servicio con recursos públicos".

Por otra parte, el senador colorado Bordaberry planteó en su proyecto de ley prohibir los viajes al exterior por parte de parlamentarios y funcionarios del Poder Ejecutivo que no sean pagos por los propios legisladores.

En un primer punto establece que las asistencias deberán ser, por defecto, mediante videoconferencias u otros mecanismos de participación a distancia disponibles.

Sin embargo, prevé una excepción: cada cámara podrá autorizar un viaje si este es autorizado por dos tercios de votos del total de sus componentes. En ese caso, se deberá acreditar de forma fundada la necesidad de contar con la presencia del legislador y se prohíbe que se haga una autorización de forma genérica o para un conjunto de viajes.

Nada de lo anterior aplicará, en tanto, si el legislador decide pagar íntegramente de su bolsillo los gastos del viaje. En esos casos, entonces, no se necesitará autorización de la cámara.