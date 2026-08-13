La situación que atraviesa el puerto de Montevideo tiene en vilo tanto al oficialismo como a la oposición, por lo cual la bancada de senadores de la Coalición Republicana resolvió convocar “en carácter urgente” a los titulares de las carteras de Transporte y Economía, Fernanda Cardona y Gabriel Oddone, y a las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para que concurran a las comisiones de Transporte y de Asuntos Laborales, por el conflicto en el puerto de Montevideo.
Transporte y Asuntos laborales
Puerto: oposición convoca "en carácter urgente" a jerarcas del gobierno
La Coalición Republicana cita al ministro de Economía, a la ministra de Transporte y a las autoridades de la ANP por el conflicto en el puerto de Montevideo.