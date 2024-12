El Frente Amplio y su crecimiento en el interior del Uruguay

Intente explicar un poco ese fenómeno de crecimiento electoral del Frente Amplio y de Orsi, si es una foto puntual, si es un proceso que se viene desarrollando con perspectivas de futuro.

Sí, las tres elecciones que se realizaron en el 2024 marcaron esa tendencia de crecimiento, primero en las internas, donde fue la votación más importante que ha tenido el Frente Amplio desde que se celebra la elección interna después de la reforma del 96.

Esa tendencia se marcó en octubre, ganando 12 departamentos el Frente Amplio como primera fuerza política, con diferencias importantes en muchos departamentos y, a su vez, también siendo la primera fuerza en departamentos como Tacuarembó, Durazno, ganando en poblaciones pequeñas como Cortinas, muchas más de los departamentos llamados del interior. Y en noviembre se volvió a reafirmar, digamos, ese apoyo por parte de la población, donde hay un crecimiento en el interior de más de 80 mil votos entre octubre y noviembre y donde 60 mil votos de ciudadanos que en octubre votaron a partidos de la Coalición Republicana apoyan a Yamandú Orsi.

En noviembre, de 125 municipios, en 58 ganó Orsi. O sea, se da un escenario de apoyo electoral muy importante que parte de un proceso que hay que en esta etapa que seguir consolidando, que es estar cerca de la realidad.

En el 2022, con el cambio de la conducción del Frente, hubo dos ejes centrales de trabajo: el organizativo de lo que es el Frente Amplio a nivel nacional y, lo otro, la movilización del Frente Amplio con la sociedad, con el frenteamplismo en la sociedad, por lo que se generaron varias giras por todo el territorio nacional, visitando más de 300 localidades, escuchando para entender las claves de lo que la gente prioriza, después dialogando con las propuestas de futuro para el programa, dialogando ante situaciones puntuales como fue la sequía, con todo el agro. Y eso generó herramientas muy potentes que hay que seguir consolidando. Por ejemplo, que en el programa de Frente Amplio haya conceptos y prioridades que surgen de ese diálogo, no solo con los frenteamplistas, sino con la sociedad en su conjunto.

Y en el debate electoral la Coalición de gobierno cometió el error de no entender eso y querer desprestigiarlo diciendo que no había programa, que Tribilín, que esto, que aquello, y no dándose cuenta o ignorando la potencia de una propuesta de gobierno dialogada durante tres años con la gente. Entonces, quienes participaron de esas reuniones se sintieron parte de esto. Esa es la clave que hay que seguir construyendo, mirando hacia adelante, donde la fuerza política cumple su rol y se construye esa relación de trabajo muy cercano con la sociedad.

Un concepto que se viene manejando con bastante fuerza ahora es esto de no hablar del interior, sino hablar de los muchos interiores. ¿Cómo se conjuga eso, cómo se sintetiza eso a nivel de la fuerza política?

Somos parte de la cercanía, nos gusta construir el día a día tomando un mate, mirando a los ojos, más allá de que hoy hay una cantidad de herramientas (de comunicación), pero eso es lo que hay que seguir haciendo siempre. Para nosotros es parte de la construcción. En una de las tantas giras que hicimos, recibimos frases muy contundentes de gente que de repente trabajaba una comisión fomento o una organización equis de las miles con que nos reunimos en Palmitas. Una señora nos dijo, en una reunión: Los cambios no son a la velocidad de los dirigentes sino a la velocidad en la que viven los pueblos.

Y eso estaba relacionado con los pueblos y las poblaciones más pequeñas, que sufren la lejanía de diferentes formas muy concretas, muy cotidianas, y que te dicen: “Está bien, tú en Montevideo no encuentras un cajero pero tienes otro a 5 minutos; acá, no”. Ese tipo de cosas, que se entienda la cotidianidad de lo que es un pueblo que pelea todos los días para mantener su razón de existir, porque entonces ven que la juventud se va a estudiar por otro lado, entonces miran desde ese lugar con desgarro… Bueno, ¿cuál es el futuro de este lugar en el que yo nací, en el que toda mi familia estuvo? Y eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de la construcción. Retomar ese país donde todos nos conocemos, ¿no? La lógica del vecino, la lógica de construir mirando para el costado; porque si no después todos los otros no son personas, son números de una estadística.

Si la fuerza política no pone en el centro ese contenido, va debilitando la acumulación más importante.

¿Ese crecimiento político de alguna manera también fue reflejo del nivel de organización de algunas departamentales del Frente Amplio en el interior?

Sin duda que lo que fueron las elecciones del 2021 potenció (elecciones internas del Frente Amplio). Hoy van tres años donde todas las departamentales mantienen la elección elegida por el voto directo, donde hubo una renovación importante, donde en todos los departamentos ha habido un avance significativo en ese sentido, no solo en lo electoral. Y eso es parte de lo que tenemos que seguir cuidando a estas horas después de que se nombra el gabinete.

Yo creo que la propuesta que hizo el Gobierno electo generó un impacto importante desde muchos puntos de vista. Cuando vi la designación del gabinete empecé a repasar en mi cabeza todos los conceptos de paridad que tiene que haber en la construcción de un equipo: generacional, de género, pero, por sobre todas las cosas, la mirada de características territoriales.

En toda la ciudad hay una lógica diferente. El que vive en Malvín, los que viven en Punta Carretas, en el Cerro, en el Borro...

Yo no recuerdo un gobierno con 6 o 7 ministros que son del interior, y eso hace a ese equilibrio, una propuesta realmente con gente comprometida, tratando de entender todas las claves. Un ministro de Ganadería que sigue siendo de campaña (Fratti) y una subsecretaria de Turismo (Caram) que es de un departamento turístico como Rocha, que nunca había tenido la jerarquía.

Eso para los pueblos del interior son señales importantes. Y este Gobierno pisa fuerte desde ese lugar, arranca pisando muy fuerte, teniendo en cuenta al Uruguay como un todo. Miremos los diferentes perfiles que hacen a la síntesis del equipo.

¿Fernando Pereira cumplió con su objetivo, entonces, de darle mayor preponderancia a las departamentales del interior en la estructura del Frente Amplio?

Después de la derrota electoral, en los congresos siguientes y en las cosas que quedaron instaladas como el enojo, el interior fue parte de lo que había que remover. Se construyó una dirección colectiva, una comisión colectiva del interior, como todo lo que el Frente construye, con mucho diálogo y escucha, y se generó un plan concreto en todo el territorio nacional.

Creo que a tres años podemos decir que parte de lo que era un cuestionamiento, un dolor y algo que no sabíamos cómo seguir, en realidad, sin duda que generó un impacto muy positivo, un cambio. Entonces no nos quedemos mirando lo que hicimos, desde lo que hicimos, miremos este quinquenio planificando, corrigiendo lo que hay que corregir, pero teniendo en cuenta esa forma de trabajar que entendemos. Yo me imagino un Frente Amplio que siga generando territorialidad, planes concretos, independientemente de lo que haga el Gobierno; de diálogo, de escucha con la sociedad y con los frenteamplistas.

Esta acumulación electoral, cómo pensó que puede llegar a incidir de cara a mayo?

Sin duda que el haber obtenido el gobierno nacional con mayoría en el Senado, con las características que tiene la integración del Parlamento, y con Yamandú, que le ha dado una construcción con rumbo, un presidente electo que empezó a hacer al otro día lo que se comprometió en la campaña, esas son señales potentes. Mayo es otro mayo en el que el Frente está más cerca de la realidad del 2005 que la del 2019, de obtener la mayor cantidad de intendencias.

En los plenarios departamentales ya están quedando resueltas las propuestas electorales en todo el interior. Se va a ir con candidaturas múltiples, seguramente dos o tres candidatos o candidatas. Ya hay departamentos que han resuelto y que están convocando a la convención. Salto, con tres candidatos; Florida, con tres candidatos; Maldonado, con tres candidatos; Colonia ya tiene decidido con dos candidatos, y el resto. Al obtener el Frente el gobierno nacional en muchos departamentos del interior y con esta impronta fuerte que se da de la mirada nacional, esto va a incidir el mayo.

Volvamos al tema de la presencia de ministros que viven en el interior.

Tener ministros que siguen viendo el interior es importante, porque no es que sea igual o mejor un lugar, se concibe con una lógica diferente, esto de que todos te conocen, y eso da una impresión de tener sentido común con esas realidades. Tú tienes que ir construyendo con la gente que vive en el lugar, no con propuestas milagrosas, porque esa es parte de la transformación.

Yo en estas últimas elecciones trillé las calles de Rocha puerta a puerta, con gente que hasta poco tiempo antes militó en otro partido y fue uno más. Y esa construcción generosa de no poner escalones para el que viene de otro lado porque viene con un pasado blanco, colorado, son cosas que tenemos.

¿Cuál es el objetivo que tenemos para este país en los próximos años? ¿Nos ponemos de acuerdo en esos objetivos? Bueno, vamos arriba. Y yo en esta campaña viví experiencias personales muy removedoras de gente con la que nos conocíamos de toda la vida, de vivir en un mismo barrio, de repente militantes que integraron direcciones políticas de otros partidos que me hicieron entrar a su casa, bajaron un cuadro de Aparicio Saravia y me lo regalaron en custodia porque entendía que su mirada política del país como blanco no dejaba de tenerla, pero sabía que el futuro estaba de este lado. Entonces, eso es parte de lo que hay que seguir haciendo, es parte de esa construcción, y sin fanatismo.