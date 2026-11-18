El presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, señaló que “el planteo sindical ha sido avalado en distintas oportunidades por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. En muchos casos “además de quedarse sin trabajo” los trabajadores “ni siquiera pueden acceder a su correspondiente indemnización por despido”, agregó el sindicalista.

Los pormenores

El texto del proyecto de Ley propone incorporar al fondo “los créditos laborales posteriores a la declaración concursal” que abarca “remuneraciones, licencias, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido legal y multa legal”, sostiene el portal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por lo tanto la cobertura garantizará “un monto equivalente a la indemnización por despido que le hubiera correspondido al trabajador al momento de la declaración del concurso” para el cual se establece un tope máximo de 30.000 unidades indexadas, que equivalen aproximadamente a 201.000 pesos actualmente.

Es importante que los créditos deberán estar “debidamente reconocidos por el síndico dentro del procedimiento concursal y se deberá haber decretado judicialmente la apertura de la liquidación de la empresa” para acceder al beneficio.

A la vez la iniciativa legislativa precisa que “la ampliación alcanzará exclusivamente a los créditos de trabajadores de empresas cuya declaración de concurso se produzca a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley” y excluirá “aquellos créditos que ya cuenten con cobertura a través de fondos creados por leyes especiales”, argumentaron.

Estar al tanto

Este martes hubo una reunión en la que participaron el ministro de Trabajo, Juan Castillo, el viceministro de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba y la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo. Junto al director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Carlos Clavijo, y un delegación del PIT-CNT encabezada por el presidente Abdala, y el vicepresidente José Lorenzo López.

Al término de la reunión el director Clavijo, valoró como “muy positivo” el acuerdo alcanzado “para viabilizar la aplicación de esta herramienta largamente reclamada por el movimiento sindical”. Según explicó “bajo el esquema anterior, la falta de cobertura de los créditos postconcursales obligaba en muchos casos a los propios trabajadores a renunciar y promover el cierre de sus propias fuentes de trabajo para poder intentar cobrar sus haberes”, justificó.

“De ahora en más se va a empezar a cobrar, así que es un gran derecho conquistado”, aseguró el director social. El financiamiento del fondo “se nutre del aporte patronal” y la legislación prevé “la asistencia financiera a través de Rentas Generales en caso de ser necesario”, complementó.

Un avance para los trabajadores

En diálogo con el Portal del PIT-CNT la vicepresidenta adjunta Carolina Spilman dijo que “fue una instancia sumamente relevante”. También agregó que “es sumamente importante para garantizar una estabilidad a los trabajadores en esos momentos”. Es “relevante y un logro importante del movimiento sindical y de los compañeros que participaron en el diálogo social, que tenía este tema sobre la mesa”, valoró.

La Lista 11 a las elecciones del BPS, que lleva a Clavijo a la reelección con apoyo de la central sindical, expresó que la medida es para “amparar a las y los trabajadores con créditos impagos por insolvencia patronal, independientemente si se generan antes o después del concurso de acreedores”.