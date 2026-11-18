La Brigada Departamental de Seguridad Rural de la Jefatura de Policía de Paysandú realizó un procedimiento en el marco del Operación Centinela, sobre la Ruta 3, que permitió la detención de dos personas mayores de edad y la incautación de 6,1 kg de metilendioxianfetamina (MDA), una sustancia que superan el millón de dólares, según las autoridades.
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Operación Centinela
A la altura del Km 390 de la Ruta 3, los efectivos policiales procedieron a la identificación de dos personas y la inspección de un vehículo, logrando detectar una sustancia estupefaciente cuya naturaleza motivó la intervención de la unidad especializada en la materia.
Posteriormente, personal de la Brigada Departamental Antidrogas de esta Jefatura realizó las actuaciones correspondientes, con apoyo de medios técnicos especializados y realizadas las pericias correspondientes y la prueba de campo, la sustancia encontrada, que totalizaba un peso de aproximadamente 6,101 kilogramos, dio positivo para metilendioxianfetamina (MDA), una droga sintética.
De acuerdo con las estimaciones sobre su valor en el mercado ilegal del producto elaborado en pastillas, que representarían aproximadamente unas 76.262 dosis, la droga incautada superaría el millón de dólares en el mercado local.
Los dos involucrados permanecen detenidos por disposición de Fiscalía, mientras continúan las actuaciones y diligencias correspondientes.