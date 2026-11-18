La Brigada Departamental de Seguridad Rural de la Jefatura de Policía de Paysandú realizó un procedimiento en el marco del Operación Centinela, sobre la Ruta 3, que permitió la detención de dos personas mayores de edad y la incautación de 6,1 kg de metilendioxianfetamina (MDA), una sustancia que superan el millón de dólares, según las autoridades.