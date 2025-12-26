El oficialismo ya tiene definidas algunas de las prioridades para 2026

Seguridad e infancia es prioridad

Una de las prioridades para 2026 será sacar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior para jerarquizarlo. A inicios de diciembre el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en rueda de prensa que el proyecto estaba pronto pero que faltaban algunos pasos: que el Ministerio de Economía lo presupueste y recibir la opinión de los sindicatos del rubro.

Sobre la idea de sacar el INR de la órbita del ministerio que se encarga de la persecución del delito hay consenso en el sistema político. Los detalles de cómo hacerlo y a través de quién se vincula con el Poder Ejecutivo serán tema de debate el próximo año.

Y en temas vinculados a la seguridad, de improviso y ante la falta de acuerdos, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de lavado de activos pero dejó para febrero la votación del artículado. El presidente Yamandú Orsi había pedido acelerar el tratamiento del proyecto pero su planteo no tuvo eco en el Palacio Legislativo.

La infancia, otra de las prioridades marcadas por este gobierno, también estará en debate en el arranque de 2026 porque el oficialismo pretende aprobar la creación del comisionado parlamentario para atender estos temas. El proyecto presentado por la senadora oficialista Blanca Rodríguez ya fue aprobado por la comisión de población y desarrollo solo con votos del Frente Amplio.

Otros proyectos

También hay otros proyectos que se trabajaron durante este año pero que no lograron llegar a una instancia de votación. La iniciativa que regula los denominados servicios VIP de las mutualistas será de los primeros temas que aborde la comisión de salud de Diputados que en el cierre de este año priorizó otros temas: la regulación del ejercicio de la optometría y la venta de lentes pregraduados, dos proyectos aprobados en comisión por unanimidad pero que tuvieron un revés en el plenario y volvieron a comisión a pedido de los blancos.

Al mismo tiempo, hay un proyecto que el gobierno espera que empiece su discusión en marzo. Se trata de la creación de la Universidad de la Educación, un tema que requiere amplios consensos (porque son necesarias mayorías especiales) y que tiene su principal foco de tensión en la gobernanza. El proyecto del Poder Ejecutivo, dijo el ministro de Educación, José Carlos Mahía, planteará un modelo de cogobernanza pero están abiertos a escuchar alternativas.

Otro tema que tuvo avances en el Senado pero que al llegar a Diputados tuvo un freno fue el que busca descentralizar la defensoría pública. La cámara alta lo aprobó pero al llegar a la segunda cámara varios legisladores plantearon dudas sobre la constitucionalidad de algunos pasajes y por decisión de todos los partidos se postergó para 2026 su tratamiento.

Pendientes

También hay otras iniciativas que si bien se presentaron, no registraron avances en el Parlamento y quedarán para el próximo año. Una de ellas es el proyecto presentado por la bancada oficialista sobre deudores. Uno de los temas en común entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto y que fue parte de las negociaciones por el Presupuesto.

Seguridad social

En la bancada oficialista también esperan que el año que viene lleguen al Parlamento algunos proyectos vinculados a la seguridad social ya que en el correr del año va a terminar el diálogo nacional convocado por el Poder Ejecutivo. Antes del 30 de abril, según el cronograma establecido por el gobierno, la comisión deberá entregar al Poder Ejecutivo un documento con propuestas concretas. Existe la posibilidad de una prórroga hasta el 15 de junio.

Ese documento se transformará en uno o más proyectos de ley que deberán llegar al Parlamento.

Asimismo, en el oficialismo entienden que con la aprobación del financiamiento para el programa Más Barrio y la finalización del diálogo por seguridad también podrían llegar al Parlamento durante 2026 algunos proyectos vinculados a este tema.