Intendente de Paysandú cursa un cuadro de varicela tras el regreso del viaje a China

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se encuentra cursando un cuadro de varicela y se encuentra realizando un aislamiento preventivo, según informó la comuna departamental este lunes en un comunicado. Olivera, fue uno de los jerarcas departamentales que formó parte de la delegación gubernamental que viajó a China la última semana.
De acuerdo al mencionado comunicado, el jerarca viajó al gigante asiático con la enfermedad, ya que médicos le informaron al intendente que, producto del período de incubación, contrajo la enfermedad en Uruguay previo a partir rumbo a China, pese a que durante el viaje no presentó ningún tipo de síntoma.
Olivera, al igual que el resto de la delegación, llegaron al país el domingo por la mañana, allí comenzaron a manifestarse los primeros síntimas de la enfermedad.
El jefe departamental fue a su prestador médico y allí, tras ser evualudado, fue diagnosticado con varicela. Si bien el cuadro del intendente no es grave, se mantendrá teletrabajando siguiendo recomendaciones sanitarias garantizando el normal funcionamiento del gobierno departamental, sin hacer uso de licencia.
El intendente pidió licencia extraordinaria para poder ir de viaje a China.