El Ministerio de Salud Pública (MSP) se incorporó al fenómeno de los videos generados con inteligencia artificial (IA) que circulan masivamente en redes sociales, pero lo hizo con un objetivo claro: promover información confiable y basada en evidencia científica sobre seguridad alimentaria.
Información confiable
"Comida que habla": Ministerio de Salud Pública se sumó a un trend viral con IA
