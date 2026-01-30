"Comida que habla": Ministerio de Salud Pública se sumó a un trend viral con IA

La iniciativa busca funcionar como una “puerta de entrada” a información más amplia y profunda. En ese sentido, el MSP subrayó que los formatos breves y virales no sustituyen la consulta de documentos oficiales, sino que deben incentivar a contrastar datos, ampliar conocimientos y recurrir a fuentes confiables.

Guía alimentaria

En la guía alimentaria se detallan las cinco claves para garantizar alimentos seguros: mantener la limpieza, separar alimentos crudos y cocidos, cocinar completamente carnes y huevos, conservar los alimentos a temperaturas seguras y utilizar agua potable y productos en buen estado.

Con esta acción, el Ministerio de Salud Pública apuesta a combinar tendencias digitales con educación sanitaria, reforzando la idea de que informarse adecuadamente también es una forma de cuidarse y que, en materia de salud, la calidad de las fuentes es fundamental.