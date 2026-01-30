Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Ministerio de Salud Pública | IA | Fuentes verificables

Información confiable

"Comida que habla": Ministerio de Salud Pública se sumó a un trend viral con IA

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó un video con inteligencia artificial (IA) para sumarse a un trend viral y ofrecer información confiable.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) se incorporó al fenómeno de los videos generados con inteligencia artificial (IA) que circulan masivamente en redes sociales, pero lo hizo con un objetivo claro: promover información confiable y basada en evidencia científica sobre seguridad alimentaria.

Bajo el mensaje “Cuando las verduras hablan… mejor que digan cosas confiables”, el organismo difundió un video que utiliza personajes animados para comunicar las cinco recomendaciones clave definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el manejo seguro de los alimentos y la prevención de enfermedades transmitidas por comida en mal estado.

Fuentes verificables

Desde el MSP señalaron que, si bien en redes sociales abundan contenidos atractivos y entretenidos sobre alimentación, no todos cuentan con respaldo técnico ni fuentes verificables. En este caso, aclararon que los mensajes del video están basados íntegramente en la Guía Alimentaria para la población uruguaya, elaborada por el propio ministerio y disponible en su sitio web oficial.

La iniciativa busca funcionar como una “puerta de entrada” a información más amplia y profunda. En ese sentido, el MSP subrayó que los formatos breves y virales no sustituyen la consulta de documentos oficiales, sino que deben incentivar a contrastar datos, ampliar conocimientos y recurrir a fuentes confiables.

Guía alimentaria

En la guía alimentaria se detallan las cinco claves para garantizar alimentos seguros: mantener la limpieza, separar alimentos crudos y cocidos, cocinar completamente carnes y huevos, conservar los alimentos a temperaturas seguras y utilizar agua potable y productos en buen estado.

Con esta acción, el Ministerio de Salud Pública apuesta a combinar tendencias digitales con educación sanitaria, reforzando la idea de que informarse adecuadamente también es una forma de cuidarse y que, en materia de salud, la calidad de las fuentes es fundamental.

Cocina saludable

