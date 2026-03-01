Hacete socio para acceder a este contenido

Política

cambios

El nacionalista Rodrigo Goñi asumió la presidencia de la Cámara de Representantes

Rodrigo Goñi dijo que durante su gestión hará énfasis en la necesidad de incorporar los cambios tecnológicos en la agenda parlamentaria.

Goñi asumió presidencia de la Cámara baja.

Goñi asumió presidencia de la Cámara baja.

 Captura de pantalla
El nacionalista Rodrigo Goñi asumió este domingo como presidente de la Cámara de Representantes, en sustitución del frenteamplista Sebastián Valdomir. Asumió afirmando que es necesario “colocar en el centro del debate público y de la agenda parlamentaria el fenómeno tecnológico”, y advirtió que hasta ahora había sido “un tema casi ausente en la agenda parlamentaria”.

Con excepción de los dos votos de Identidad Soberana -Gustavo y Nicole Salle-, todos los partidos votaron a Goñi para la presidencia de la Cámara baja.

Goñi señaló que su gestión se centrará en colocar la transformación tecnológica en el eje de la agenda parlamentaria. A su juicio, el sistema político ha estado rezagado frente a estos cambios y sostuvo que es necesario “colocar en el centro del debate público y de la agenda parlamentaria el fenómeno tecnológico”, y advirtió que hasta ahora había sido “un tema casi ausente en la agenda parlamentaria”.

Goñi propone

Por esta razón es que propuso avanzar hacia una “transformación tecnológica responsable”, con foco en la formación, la innovación y la regulación.

Este enfoque, sostuvo, debe permitir “aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías” sin descuidar “la protección de los derechos humanos” ni “la calidad de nuestra democracia”, y remarcó un criterio rector: “No todo lo técnicamente posible, es éticamente aceptable”.

Finalmente, planteó que su gestión buscará reorientar la política hacia los problemas reales y reconstruir la confianza ciudadana. Advirtió que “cuando el Parlamento se enfoca en la confrontación de relatos o ideologías se desconecta de los problemas concretos”, y asumió el compromiso de “retomar la senda de la confianza parlamentaria”, impulsando una agenda común que permitiera enfrentar los desafíos tecnológicos “con sentido de urgencia” y con una visión centrada en las personas y el futuro del país.

A la asunción de Goñi asistieron los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou.

