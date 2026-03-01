El nacionalista Rodrigo Goñi asumió la presidencia de la Cámara de Representantes

Goñi propone

Por esta razón es que propuso avanzar hacia una “transformación tecnológica responsable”, con foco en la formación, la innovación y la regulación.

Este enfoque, sostuvo, debe permitir “aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías” sin descuidar “la protección de los derechos humanos” ni “la calidad de nuestra democracia”, y remarcó un criterio rector: “No todo lo técnicamente posible, es éticamente aceptable”.

Finalmente, planteó que su gestión buscará reorientar la política hacia los problemas reales y reconstruir la confianza ciudadana. Advirtió que “cuando el Parlamento se enfoca en la confrontación de relatos o ideologías se desconecta de los problemas concretos”, y asumió el compromiso de “retomar la senda de la confianza parlamentaria”, impulsando una agenda común que permitiera enfrentar los desafíos tecnológicos “con sentido de urgencia” y con una visión centrada en las personas y el futuro del país.

A la asunción de Goñi asistieron los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou.