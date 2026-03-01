El nacionalista Rodrigo Goñi asumió la presidencia de la Cámara de Representantes

El nacionalista Rodrigo Goñi asumió este domingo como presidente de la Cámara de Representantes, en sustitución del frenteamplista Sebastián Valdomir. Asumió afirmando que es necesario “colocar en el centro del debate público y de la agenda parlamentaria el fenómeno tecnológico”, y advirtió que hasta ahora había sido “un tema casi ausente en la agenda parlamentaria”.
Rodrigo Goñi dijo que durante su gestión hará énfasis en la necesidad de incorporar los cambios tecnológicos en la agenda parlamentaria.