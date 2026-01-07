El Parlamento rechazó la "intervención militar" de EEUU en Venezuela

La Comisión Permanente del Parlamento Nacional —que sesiona durante el receso— debatió este miércoles sobre el reciente ataque de Estados Unidos (EEUU) a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. A pesar de varios intercambios entre las bancadas, el oficialismo y la oposición no lo lograron una declaración en conjunto.
Finalmente, se votaron los dos proyectos de declaración originales: el del oficialismo, con mayoría y el de la oposición, en minoría.
Oficialismo rechaza "intervención militar de EEUU en Venezuela y reafirma la "importancia de respetar el derecho internacional"
La declaración impulsada por los legisladores del FA, que recibió la mayoría de los votos (6 de 11), rechaza la "intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y reafirma la importancia de respetar el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas".
También se reafirma el "carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares".
Asimismo, el FA "insta a la comunidad internacional a garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad libre y soberana, sin injerencia extranjera".
Oposición: "La no injerencia no puede significar indiferencia a la realidad venezolana"
La oposición —Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente— tenía una declaración, que quedó con cinco votos en 11.
Esta expresaba en el primer punto la “más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado”.
Además, mencionaba que no justifican la “intervención ni injerencia extranjera alguna” dado que “los únicos que deben definir el destino de los venezolanos, son los propios venezolanos”. Explica que "la no injerencia no puede significar indiferencia, y para nosotros la realidad venezolana nunca nos fue indiferente, a diferencia de quienes eligieron por convicción o conveniencia mantener un despreciable silencio o incluso negar notorias injerencias extranjeras en territorio venezolanos que hoy salen a la luz”.