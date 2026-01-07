El Parlamento rechazó la "intervención militar" de EEUU en Venezuela

También se reafirma el "carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares".

Asimismo, el FA "insta a la comunidad internacional a garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad libre y soberana, sin injerencia extranjera".

Oposición: "La no injerencia no puede significar indiferencia a la realidad venezolana"

La oposición —Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente— tenía una declaración, que quedó con cinco votos en 11.

Esta expresaba en el primer punto la “más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado”.

Además, mencionaba que no justifican la “intervención ni injerencia extranjera alguna” dado que “los únicos que deben definir el destino de los venezolanos, son los propios venezolanos”. Explica que "la no injerencia no puede significar indiferencia, y para nosotros la realidad venezolana nunca nos fue indiferente, a diferencia de quienes eligieron por convicción o conveniencia mantener un despreciable silencio o incluso negar notorias injerencias extranjeras en territorio venezolanos que hoy salen a la luz”.