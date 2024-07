El presidente, el señor feudal y la Justicia

El Partido Nacional explota en este feudo las penurias económicas de los ciudadanos y promete o da cargos o diversos beneficios a quienes militan para los blancos. De hecho, la Intendencia de Artigas se encuentra entre las cinco con más designaciones directas. Según el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, hay cinco intendencias que tienen casi el 100% de los ingresos mediante designación directa y todas son del Partido Nacional. La Intendencia que lidera el ranking de abusos de ingresos a dedo es la de Cerro Largo, que fuera dirigida por Sergio Botana. Esos primeros cinco lugares de la lista corresponden a las intendencias de Cerro Largo (100%), Río Negro (100%), Tacuarembó (98%), Lavalleja (97%) y Artigas (93%).

Usar los dineros públicos para premiar a los militantes es algo común en la derecha. Irene Moreira, que perdiera el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial por usar su poder con tal fin, ahora disfruta la situación de sus socios políticos y les ha recordado que le dieron clases de moral. Carlos Albisu acomodó a decenas de correligionarios en la CTMSG y tuvo que renunciar cuando todas sus maniobras fueron expuestas; pero seguirá en la política.

Pablo Caram metió en la administración municipal a cuanto familiar pudo y permitió a sus correligionarios que se adjudicaran horas extras a gusto, sin importar si estaban de licencia o si eran días feriados y hasta olvidando que el día tiene solo 24 horas.

Karolina Gómez (su pareja) fue designada por Caram como Directora de Cultura; Valentina Dos Santos Caram (que luego asumiría como diputada) era la Directora General, su suplente y a la vez su sobrina, mientras que a Omar Bicera (pareja de Valentina) lo nombró Encargado de Proyectos de la Intendencia. También ligaron los primos del Intendente (Manuel Caram, Asesor de Desarrollo, y Rodolfo Caram, Director de Desarrollo Productivo) y los primos del cuñado (Gustavo Dos Santos, Director de Desarrollo, y Augusto Rodríguez, Secretario General).

Rodolfo Caram fue Director General hasta que saltó el escándalo de las horas extras y Pablo Caram lo destituyó… ¡Pero le dio otra dirección de la misma Intendencia! Ahora ha debido renunciar al Partido Nacional tras la intervención de la Justicia.

La diputada blanca Valentina Dos Santos Caram renunció a su banca el día anterior a ser condenada, por usurpación de funciones, a seis meses de prisión, pena sustituida por libertad a prueba, con dos meses de tareas comunitarias durante dos horas a la semana.

Lo que no se entiende es por qué la Fiscalía aceptó un trato sumamente beneficioso para los imputados cuando las pruebas de sus delitos eran tan abundantes como irrefutables; pero claro, en un feudo como Artigas no ha de ser fácil meterse demasiado contra el clan del amo y señor de la comarca. Pablo Caram, prácticamente, eligió el delito y la pena que más le convenía.

Él dice que podrá seguir caminando por el pueblo “con la frente en alto”; ella asegura que “Todo lo que he hecho fue trabajar por mi pueblo, por mi gente”. Es más, Pablo Caram aun no renuncia al Partido Nacional y aspira a ser candidato a la diputación. Y bueno, plata para hacer campaña no le va a faltar. Parece difícil que su partido le haga el aguante y no lo expulse; pero tengamos en cuenta que el presidente Luis Lacalle Pou (por lo menos hasta el momento de escribirse esta nota) ha evadido dar una opinión sobre el caso, mientras que el ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira señaló: “No soy juez moral ni ético de nadie”. ¿Guardarían silencio si los condenados hubieran sido Carolina Cosse, Yamandú Orsi o Andrés Lima?

Peor aún. William Cresseri, alcalde de Bella Unión por el Partido Nacional, reveló que Lacalle Pou había ordenado “blindar” a Caram. Y no olvidemos que el 29 de septiembre pasado, cuando el tema de la corrupción en la Intendencia de Artigas ya estaba en la cresta de la ola, Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado viajaron a ese departamento para asistir a la boda de Pablo Caram con Karolina Gómez, dando con ese acto de presencia una señal inequívoca de apoyo político.

Desde que asumió este presidente, no hemos tenido descanso; ha sido un escándalo tras otro. Ahora, finalizo con una pregunta para algún que otro lector.

Dime, vos que de buena fe votaste a Luis porque te parecía un buen tipo... ¿Qué más necesitas para reconocer que te equivocaste, te engañaron, y que hoy tenemos al gobierno más corrupto de toda la historia del Uruguay?

¿Cuándo dejarás de confundir carisma o imagen con capacidad y honestidad?

¿Cuándo dejarás de ser un títere cholulo de los poderosos?

“La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos”

Eduardo Galeano