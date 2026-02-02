El presidente Orsi y su mensaje en la Ciudad Prohibida en China

El presidente Yamandú Orsi y la delegación que lo acompaña visitaron en la tarde de este lunes (hay once horas de diferencia con China) la Ciudad Prohibida, en el centro de Beijing.
“Es un honor poder ser parte de esta experiencia única. Recorrer este magnífico lugar nos hace reconocer lo mucho que podemos hacer y la humildad que necesitamos para lograr la verdadera armonía. Gracias”, escribió Orsi tras el recorrido.
La Ciudad Prohibida fue el antiguo palacio imperial y residencia de los emperadores de las dinastías Ming y Qing durante casi 500 años, además de centro político y ceremonial del imperio chino. El complejo fue construido entre 1406 y 1420, cuenta con 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. En 1987 fue designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Gran Muralla China
Más temprano, el presidente Yamandú Orsi recorrió este lunes varios enclaves emblemáticos de Pekín, entre ellos la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida, en la antesala de su encuentro este martes con el mandatario chino, Xi Jinping, eje central de la visita de Estado que realiza esta semana al país asiático.
Orsi visitó el tramo de Mutianyu de la Gran Muralla, uno de los sectores mejor conservados del monumento, antes de almorzar con la delegación oficial y continuar por la tarde con un recorrido por la Ciudad Prohibida, antiguo complejo imperial situado en el centro de Pekín.
Antes, tras su llegada a la capital china este domingo, el mandatario inició la agenda institucional con una visita al Museo de Historia del Partido Comunista China (PCCH), acompañado por la delegación oficial y empresarial que integra su viaje, el mayor contingente uruguayo que ha realizado una visita oficial al exterior, con cerca de 150 integrantes.
El encuentro entre Orsi y Xi está programado para este martes en el Gran Palacio del Pueblo, coincidiendo con el 38.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China.
La reunión culminará con una ceremonia de firma de acuerdos en ámbitos como comercio, agricultura, innovación, logística y ciencia y tecnología, según el programa oficial.