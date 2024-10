El saludo del Frente Amplio a Sheinbaum tras ser proclamada presidenta de México

Además, agregan que para los progresistas, la historia política de los mexicanos resulta "particularmente cercana". "Muy frescos están los recuerdos de la solidaridad desplegada por el pueblo mexicano cuando los tiempos del oscurantismo autoritario campeaban por nuestro país".

"Reciba un saludo fraterno y el compromiso de esta fuerza política de estrechar lazos y trabajar para construir un presente y un futuro de mayor dignidad, justicia y bienestar para nuestros pueblos", finaliza la misiva.

Comunicado completo:

La asunción de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), prestó juramento este martes como la primera presidenta de México, en sesión solemne del Congreso General de diputados y senadores.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande", expresó Sheinbaum con la mano alzada en señal de juramento en la máxima tribuna legislativa.

El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), entregó la banda presidencial tricolor a la presidenta de la cámara, Ifigenia Martínez, de 94 años.

"Te la entrego a ti, Claudia", le dijo Ifigenia Martínez, que se presentó a la sesión con asistencia médica y recibió ayuda del presidente saliente para entregar la banda presidencial.

La flamante mandataria destacó que el presidente saliente cambió el modelo de desarrollo del país.

"Del fracasado modelo neoliberal a uno que nació del amor al pueblo y la honestidad: el humanismo mexicano, por eso hablamos de una transformación profunda", proclamó.

Sheinbaum expresó que por primera vez las mujeres son protagonistas en la conducción del destino de México.

"Llegamos todas. Y digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas, somos una gran nación", dijo la presidenta entre aplausos.

En su discurso, comenzó por dar la bienvenida a los presidentes presentes, entre ellos el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric, el cubano Miguel Díaz-Canel, y la hondureña Xiomara Castro, entre otros.