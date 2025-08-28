Hacete socio para acceder a este contenido

Un límite

El Senado aprueba modificar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años

La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado uruguayo aprobó por unanimidad proyecto para elevar edad mínima de matrimonio en el Código Civil.

Actualmente, la normativa vigente permite casarse a partir de los 16 años con autorización de los padres o tutores. La iniciativa enviada al pleno del Senado busca modificar este requisito, exigiendo además la intervención judicial obligatoria para matrimonios de personas entre los 16 y 18 años, como medida de protección adicional.

Este enfoque intermedio surge al considerar que elevar directamente la edad mínima a 18 años podría no ser la solución más efectiva. Según un informe del Instituto de Derecho Civil de la Udelar, la suba no resolvería problemas como el embarazo precoz o la deserción escolar, ya que estos no ocurren exclusivamente dentro del matrimonio y no dependen de la edad legal para casarse.

Modificaciones del senado

Así, en lugar de modificar radicalmente la edad, se mantiene el límite actual —16 años— pero se añade un control judicial que actúe como filtro y salvaguarda. En caso de celebrarse un matrimonio entre los 16 y 18 años sin la autorización judicial, el acto sería nulo.

La medida fue respaldada por senadores de distintas fuerzas políticas como una vía intermedia viable, que concilia la protección de los derechos de adolescentes.

El proyecto pasará a discusión en el plenario del Senado y, de ser aprobado, continuará su trámite en la Cámara de Diputados.

