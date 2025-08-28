Actualmente, la normativa vigente permite casarse a partir de los 16 años con autorización de los padres o tutores. La iniciativa enviada al pleno del Senado busca modificar este requisito, exigiendo además la intervención judicial obligatoria para matrimonios de personas entre los 16 y 18 años, como medida de protección adicional.
Un límite
El Senado aprueba modificar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años
La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado uruguayo aprobó por unanimidad proyecto para elevar edad mínima de matrimonio en el Código Civil.