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Política seguridad | Pedro Bordaberry | interpelación

Este jueves

El Senado interpelará a Negro por seguridad, cárceles y reformas

"La seguridad no admite demoras. Con respeto, altura y firmeza, vamos a reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de los uruguayos", expresó el senador interpelante, Pedro Bordaberry.

El Senado interpelará a Negro por seguridad, cárceles y reformas.

El Senado interpelará a Negro por seguridad, cárceles y reformas.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Cámara de Senadores realizará este jueves, a las 11 horas, una sesión extraordinaria para interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, por temas de seguridad. La convocatoria fue impulsada por el senador colorado Pedro Bordaberry.

"La seguridad no admite demoras. Con respeto, altura y firmeza, vamos a reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de los uruguayos", expresó el senador en su cuenta de X.

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Ejes de la interpelación

Según surge del documento de solicitud, la interpelación estará estructurada en torno a cinco grandes áreas. La primera refiere al Plan Nacional de Seguridad Pública. La segunda abordará la situación del crimen organizado, el narcotráfico, los homicidios y el control territorial.

El tercer eje estará centrado en los delitos contra la propiedad, los ciberdelitos y las nuevas modalidades delictivas. En tanto, el cuarto punto pondrá la lupa sobre el sistema penitenciario, las políticas de rehabilitación y la gobernanza carcelaria.

Por último, Bordaberry buscará respuestas sobre los recursos humanos del ministerio, la gestión institucional y las reformas normativas impulsadas por la cartera.

La convocatoria se da en un contexto de fuerte debate político sobre la seguridad pública y marcará uno de los primeros grandes cruces parlamentarios de la actual gestión en una de las áreas más sensibles para el gobierno.

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