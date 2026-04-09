El Senado interpelará a Negro por seguridad, cárceles y reformas.

El tercer eje estará centrado en los delitos contra la propiedad, los ciberdelitos y las nuevas modalidades delictivas. En tanto, el cuarto punto pondrá la lupa sobre el sistema penitenciario, las políticas de rehabilitación y la gobernanza carcelaria.

Por último, Bordaberry buscará respuestas sobre los recursos humanos del ministerio, la gestión institucional y las reformas normativas impulsadas por la cartera.

La convocatoria se da en un contexto de fuerte debate político sobre la seguridad pública y marcará uno de los primeros grandes cruces parlamentarios de la actual gestión en una de las áreas más sensibles para el gobierno.