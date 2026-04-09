La Cámara de Senadores realizará este jueves, a las 11 horas, una sesión extraordinaria para interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, por temas de seguridad. La convocatoria fue impulsada por el senador colorado Pedro Bordaberry.
Este jueves
El Senado interpelará a Negro por seguridad, cárceles y reformas
"La seguridad no admite demoras. Con respeto, altura y firmeza, vamos a reclamar respuestas y aportar soluciones para mejorar la seguridad de los uruguayos", expresó el senador interpelante, Pedro Bordaberry.