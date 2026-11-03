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Sociedad lluvias | pronóstico |

a mal tiempo...

Persisten las condiciones de inestabilidad y lluvias aisladas en gran parte del país

El pronóstico actualizado anticipa jornadas de transición con abundante nubosidad y precipitaciones escasas dispersas en varios puntos del territorio nacional.

Según reportes meteorológicos habrá inestabilidad y algunas precipitaciones

Según reportes meteorológicos habrá inestabilidad y algunas precipitaciones
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Por Redacción de Caras y Caretas

Las condiciones atmosféricas en Uruguay continúan marcadas por la inestabilidad, con registros de lluvias y lloviznas aisladas que afectan de forma heterogénea a distintas regiones del país, de acuerdo con las proyecciones actualizadas de los servicios especializados.

Tras el pasaje de los frentes de nubosidad que caracterizaron las jornadas previas, el panorama meteorológico muestra un escenario de transición, donde persisten los cielos cubiertos a parcialmente nubosos y la probabilidad de precipitaciones dispersas, especialmente sobre las zonas costeras y del litoral.

Panorama por zonas y comportamiento térmico

  • Área Metropolitana y Sur: El tiempo se mantiene variable, con abundante nubosidad matinal, neblinas y baja probabilidad de chaparrones aislados. Las temperaturas se presentan templadas, con registros que acompañan la tendencia estacional sin grandes sobresaltos térmicos.

  • Zona Este y Franja Costera: Continúa el predominio de humedad ingresando desde el océano, lo que favorece la formación de nubes bajas y ocasionales lloviznas en áreas de Rocha y Maldonado, con vientos predominantes de los sectores este y sur.

  • Zona Norte y Litoral Oeste: Se perfila como la región con mayor estabilidad relativa, aunque sin descartar aumentos temporarios de nubosidad y registros térmicos más elevados que superan gradualmente las marcas registradas en el sur del país.

Tendencia a corto plazo

Los pronósticos indican que esta dinámica de inestabilidad débil y chaparrones aislados se mantendrá durante los próximos días, alternando con momentos de mejoras parciales y aperturas de sol. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y las actualizaciones periódicas de los canales de pronóstico ante cualquier variación local en el estado del tiempo.

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