Las condiciones atmosféricas en Uruguay continúan marcadas por la inestabilidad, con registros de lluvias y lloviznas aisladas que afectan de forma heterogénea a distintas regiones del país, de acuerdo con las proyecciones actualizadas de los servicios especializados.
a mal tiempo...
Persisten las condiciones de inestabilidad y lluvias aisladas en gran parte del país
El pronóstico actualizado anticipa jornadas de transición con abundante nubosidad y precipitaciones escasas dispersas en varios puntos del territorio nacional.