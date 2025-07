En 2024 hubo 12 casos de delitos de lavado de activos enviados a Fiscalía

La UIAF remitió 12 casos a Fiscalía en 2024, cifra igual a la de 2020 y 2022, pero menor a los 22 casos de 2021 y 17 de 2023. La efectividad, medida como el porcentaje de ROS incluidos en casos remitidos, fue del 2% en 2024, habiendo sido del 15% en 2021.

Investigaciones y condenas judiciales

Las investigaciones por delitos determinantes de lavado de activos, según el Ministerio del Interior, totalizaron 5.940 casos en 2024. El narcotráfico y delitos conexos representó la mayor parte de estas investigaciones, con 3.324 casos en 2024. El número de personas investigadas por delitos determinantes en 2024 fue de 11.773, siendo el narcotráfico y delitos conexos el delito con más personas investigadas (6.672).

En cuanto a las imputaciones y condenas judiciales por delitos determinantes, se registraron 4.461 imputados y 4.015 condenados en 2024. Los delitos de narcotráfico y conexos concentraron la mayor cantidad de imputados (1.896) y condenados (1.765) en ese año.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos inició 43 investigaciones en 2024, con 21 investigaciones en curso al cierre del período. No se registraron formalizaciones en 2024, pero sí 5 ejecuciones de condenas. Las condenas judiciales por lavado de activos fueron 6 en 2024, con 5 de ellas por proceso abreviado y 1 por proceso oral. El narcotráfico fue el delito determinante principal en 4 de las 8 condenas a personas en 2024.

Bienes incautados y decomisados

El valor total de los bienes decomisados y/o rematados en 2024 alcanzó los 2.381.378 USD. Los vehículos terrestres representaron la categoría de bienes con mayor valor decomisado (1.533.032 USD). En términos de moneda, se incautaron 17.478.488 pesos uruguayos, 321.423 dólares (USA) y 1.261.972 pesos argentinos en 2024. El total anual de decomiso de activos (bienes y moneda) en 2024 fue de 3.125.000 USD.

Cooperación internacional y nacional

En el ámbito de la cooperación internacional, en 2024 se recibieron 151 solicitudes de cooperación judicial y se libraron 7. Las solicitudes de extradición recibidas totalizaron 34 en 2024, con 30 provenientes de Argentina, mientras que se libraron 24 solicitudes de extradición.

La UIAF procesó 37 pedidos de información de cooperación en inteligencia financiera recibidos y libró 14 en 2024. En el marco de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG), se recibieron 16 solicitudes en 2024.

A nivel nacional, la UIAF recibió 108 oficios en 2024, y SENACLAFT recibió 40. Se conformaron 6 equipos multidisciplinarios en 2024 para asesorar a la Fiscalía.

Supervisión y financiamiento del terrorismo

El informe detalla que en 2024 se realizaron 367 supervisiones en el sector financiero y 202 en el sector no financiero. Las modalidades de supervisión incluyeron 116 inspecciones in situ y 453 a distancia. Se aplicaron 143 sanciones en total en 2024, con 9 en el sector financiero y 134 en el no financiero. El monto total de las multas aplicadas en 2024 fue de 2.743.873 Unidades Indexadas (U.I.).

En cuanto al financiamiento del terrorismo, en 2024 se registró 1 reporte de operaciones sospechosas y 1 investigación iniciada. No se reportaron congelamientos preventivos de fondos ni condenas por este delito durante el período 2020-2024. Sin embargo, se recibieron 16 solicitudes de cooperación internacional en 2024 relacionadas con financiamiento del terrorismo, que involucraron a 14 personas físicas y 2 jurídicas.

Informe completo: