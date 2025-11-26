Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Uruguay | Nodo | Ceibal

Educación e innovación

"En Uruguay no soñamos con el futuro, lo hacemos suceder": Ceibal celebra la alta convocatoria de Nodo

Nodo 2025 apostó por visibilizar propuestas lideradas por docentes y estudiantes que promueven la transformación de la vida de sus comunidades.

Uruguay y la innovación en educación

Uruguay y la innovación en educación
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Ceibal entregaron los premios de la quinta edición de Nodo, el reconocimiento nacional que destaca las experiencias educativas más innovadoras desarrolladas en centros de todo Uruguay. Las autoridades de la educación coincidieron en que esta iniciativa es una forma de celebrar la innovación pedagógica en las aulas de todo el país. Con más de 100 proyectos postulados en cada categoría, la alta convocatoria marcó un éxito para la iniciativa. La ceremonia se desarrolló en el Auditorio Nacional Adela Reta.

La edición 2025 de Nodo apostó por visibilizar propuestas lideradas por docentes y estudiantes que promueven la transformación de la vida de sus comunidades, a través de enfoques creativos y soluciones pedagógicas innovadoras, tanto dentro como fuera del aula. Los proyectos seleccionados trabajaron en diversas iniciativas ambientales, didácticas y comunitarias. Entre los reconocidos, docentes y alumnos de la Escuela N°. 8 de Paysandú presentaron una huerta hidropónica de riego automatizado construido con materiales reciclados. Integrantes de la Escuela Técnica de Vista Linda, Canelones, realizaron el monitoreo ambiental de un tramo del Arroyo Colorado y propusieron alternativas para su restauración y conservación. Asimismo, la Escuela N°. 198 de Montevideo recibió una mención especial por su propuesta para mejorar la autonomía de personas ciegas y con baja visión mediante tecnología háptica y sonora; y los participantes de la Escuela Técnica Catalina Harriague, de Salto, recibieron otra mención por el diseño de recursos didácticos, mapas mentales y juegos interactivos como evaluación formativa entre pares.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó en su oratoria la importancia de las políticas públicas en el estímulo y respaldo a quienes dedican tiempo a la innovación en temas pedagógicos y tecnológicos, fomentando las potencialidades de jóvenes y docentes. Mahía insistió en que es necesario desde el Estado hacerse cargo, ser responsables del tiempo en que se vive, y tener una actitud proactiva para que la innovación, la ciencia y la educación sean un aporte en la mejora de la calidad de vida y la convivencia democrática. Por su parte, la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, aseguró que con esta actividad se celebra la innovación pedagógica en todas las aulas. "Cuando se mira el camino de Ceibal vemos algo muy potente: en Uruguay no soñamos con el futuro, lo hacemos suceder", sostuvo.

Ceibal

Haim recordó que Ceibal es un proyecto integral, donde la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que habilita nuevas experiencias de aprendizaje, impulsando comunidades de innovación educativa y permitiendo a los estudiantes ejercer ciudadanía al cambiar su entorno. En el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la jerarca llamó a la reflexión desde el sistema educativo a generar un mundo más habitable, asegurando que haya respuestas, alternativas y se terminen los silencios.

Los reconocimientos se dividen en tres formatos principales. Los Premios Nodo destacan un total de tres innovaciones educativas ya realizadas o en curso (2024-2025), con dos elegidos por el jurado y uno por el público. Además, se otorgan los Fondos Nodo, que financian la implementación de 11 proyectos a cargo de docentes en 2026 con montos de hasta $1.000.000 de pesos uruguayos. Finalmente, los Fondos Nodo Estudiantes apuestan a financiar seis iniciativas estudiantiles, brindando apoyos económicos de hasta $100.000 pesos.

Los equipos ganadores de los premios acceden a becas para participar en el próximo Foro de Aprendizaje en Helsinki (Finlandia), un viaje a la Feria del Libro de Buenos Aires (Argentina), cupos para cursar formaciones con foco en tecnologías de la Universidad Tecnológica (UTEC), y la tradicional estatuilla Nodo. Este año, como novedad, se incorporó Nodo Comunidades, un encuentro de más de 300 maestros comunitarios de todo el país que busca fomentar el intercambio de experiencias de promoción de ciudadanía digital desarrolladas y desplegadas por todo el territorio nacional. Estuvieron presentes en la ceremonia el director general del MEC, Carlos Varela; el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, y el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, entre otras autoridades.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar