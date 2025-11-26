"En Uruguay no soñamos con el futuro, lo hacemos suceder": Ceibal celebra la alta convocatoria de Nodo

Ceibal

Haim recordó que Ceibal es un proyecto integral, donde la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que habilita nuevas experiencias de aprendizaje, impulsando comunidades de innovación educativa y permitiendo a los estudiantes ejercer ciudadanía al cambiar su entorno. En el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la jerarca llamó a la reflexión desde el sistema educativo a generar un mundo más habitable, asegurando que haya respuestas, alternativas y se terminen los silencios.

Los reconocimientos se dividen en tres formatos principales. Los Premios Nodo destacan un total de tres innovaciones educativas ya realizadas o en curso (2024-2025), con dos elegidos por el jurado y uno por el público. Además, se otorgan los Fondos Nodo, que financian la implementación de 11 proyectos a cargo de docentes en 2026 con montos de hasta $1.000.000 de pesos uruguayos. Finalmente, los Fondos Nodo Estudiantes apuestan a financiar seis iniciativas estudiantiles, brindando apoyos económicos de hasta $100.000 pesos.

Los equipos ganadores de los premios acceden a becas para participar en el próximo Foro de Aprendizaje en Helsinki (Finlandia), un viaje a la Feria del Libro de Buenos Aires (Argentina), cupos para cursar formaciones con foco en tecnologías de la Universidad Tecnológica (UTEC), y la tradicional estatuilla Nodo. Este año, como novedad, se incorporó Nodo Comunidades, un encuentro de más de 300 maestros comunitarios de todo el país que busca fomentar el intercambio de experiencias de promoción de ciudadanía digital desarrolladas y desplegadas por todo el territorio nacional. Estuvieron presentes en la ceremonia el director general del MEC, Carlos Varela; el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, y el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, entre otras autoridades.