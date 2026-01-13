Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Donald Trump | EEUU | diálogo

Advertencia

Irán advierte a EEUU sobre su capacidad militar y afirma estar "preparado para todas las opciones"

El canciller de Irán respondió a las amenazas de intervención militar de Donald Trump, aunque confirmó que los canales diplomáticos entre Teherán y Washington permanecen abiertos.

&nbsp;Irán promueve el diálogo pero advirtió a EEUU

 Irán promueve el diálogo pero advirtió a EEUU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En un contexto de creciente tensión internacional, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, lanzó una advertencia directa a la administración de Donald Trump, asegurando que su país posee una preparación militar "grande y extensa" y está listo para enfrentar cualquier acción bélica si Washington decide "probar" esa opción.

En una entrevista exclusiva con la cadena Al Jazeera, Araghchi subrayó que, tras los conflictos previos, las capacidades de defensa de la República Islámica se han fortalecido significativamente. "Estamos preparados para todas las opciones", afirmó el funcionario, contrastando la situación actual con los enfrentamientos de doce días registrados el año pasado.

Diálogo bajo presión

A pesar de la retórica belicista, Araghchi reveló que los canales de comunicación con Estados Unidos se mantienen abiertos. No obstante, instó a la Casa Blanca a elegir la "opción inteligente" del diálogo en lugar del enfrentamiento armado.

Esta declaración surge como respuesta directa a las recientes afirmaciones del presidente Donald Trump, quien aseguró estar evaluando "opciones contundentes" —incluida la intervención militar— debido a la situación interna en Irán. Aunque Trump mencionó la posibilidad de una reunión para discutir el programa nuclear, advirtió que los eventos recientes podrían forzar una acción estadounidense antes de dicho encuentro.

Acusaciones de infiltración y disturbios

El canciller iraní también se refirió a la situación de seguridad interna, atribuyendo la violencia reciente a la injerencia externa:

  • Responsabilidad externa: Araghchi acusó a "elementos terroristas" de infiltrarse en las manifestaciones para atacar tanto a civiles como a las fuerzas de seguridad.

  • Señalamiento a Israel: Advirtió que existen actores intentando arrastrar a EE. UU. a una guerra para servir a los intereses israelíes.

  • Bajas oficiales: Según medios estatales, más de 100 agentes de seguridad han sido asesinados en las últimas dos semanas en disturbios que Teherán atribuye a la instigación de Washington y Tel Aviv.

"Si Washington quiere probar la opción militar que ya ha probado antes, estamos preparados; pero esperamos que elijan la diplomacia", concluyó Araghchi.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar