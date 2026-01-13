En un contexto de creciente tensión internacional, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, lanzó una advertencia directa a la administración de Donald Trump, asegurando que su país posee una preparación militar "grande y extensa" y está listo para enfrentar cualquier acción bélica si Washington decide "probar" esa opción.
Advertencia
Irán advierte a EEUU sobre su capacidad militar y afirma estar "preparado para todas las opciones"
El canciller de Irán respondió a las amenazas de intervención militar de Donald Trump, aunque confirmó que los canales diplomáticos entre Teherán y Washington permanecen abiertos.