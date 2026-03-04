"Éramos tan progres" debuta en Caras y Caretas TV con Gyurkovits, Alvariza y Lois

Uno de los ejes centrales será la construcción colectiva del temario. “Aspiramos a que la agenda sea construida en la comunidad que vea el programa”, afirmó. Y añadió: “Queremos tener mucho ida y vuelta con la gente, que vengan ideas de ahí que nosotros las podamos tomar para convertir el programa en un espacio periodístico de entretenimiento y de divulgación”.

Un formato dinámico

En cuanto al formato, el programa utilizará distintos recursos: “Va a pasar de todo, va a haber entrevistas en piso, telefónicas, vamos a salir nosotros a la calle con móviles, va a haber informes con audio, con producción específica, con placas”.

La idea es integrar lenguajes y soportes: “Va a ser un periodístico tradicional, pero también tratando de combinar lo que tiene de radio y tele, que es el streaming”… En definitiva vamos a ver hasta dónde llegamos, pero nos ponemos mucho desafío”.

Aunque el programa se realizará desde Montevideo, la intención es trascender la lógica capitalina. “Vamos a tener ancla en lo nacional, vamos a tener una mirada montevideana, porque estamos aquí, transmitimos desde aquí, pero haremos recorridas por el interior”. El equipo pretende valorar la realidad de los distintos departamentos tanto a través de invitados como mediante la participación directa de la audiencia. “Nos interesa saber qué está pasando en las distintas ciudades y departamentos con la gente que nos oye, que nos vea de distintos departamentos y nos diga: ‘acá está pasando tal cosa, ¿por qué no le ponen un ojo?’”. El espíritu, insistió, es colectivo: “Que nosotros seamos conductores pero el programa sea de todos”.

Una mirada de izquierda

Consultado sobre el tono editorial, Gyurkovits fue explícito: “Tenemos una mirada de izquierda, en mi caso no partidaria. No vamos a pretender bajar línea y que nuestra opinión sea el centro del programa. Me parece que la crítica o el aval surgirá de los informes, de las opiniones de los invitados y demás”. Y concluyó: “Venimos a plantarnos ante la realidad y compartirla con la audiencia”.

El estreno funcionará como carta de presentación. “Va a ser un gran ensayo al aire de lo que nos gustaría como comienzo”, adelantó. Será una emisión introductoria, de presentación del equipo y de exposición más detallada de la propuesta.

La invitación ya está hecha: “Los esperamos en el canal de YouTube de Caras y Caretas TV con Éramos tan Progres, un espacio que esperamos que guste y que vaya creciendo”. En un año especial para la revista, que celebra 25 años, el objetivo es claro: “Que podamos a lo largo de este año terminar todos contentos y contentas de que hicimos un buen producto entre nosotros, la comunidad y la audiencia, que es la clave de todo esto”.