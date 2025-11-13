Dos murgas históricas regresan al Teatro de Verano esta noche

Luego de haber dado prueba de admisión el año pasado, la murga presentará su espectáculo “De Cuento”, con la dirección responsable de Martín Deneo. Los textos son del propio Martín junto a Luis Fighiera, Pablo Delfraro y Federico Cardozo.

Herencia Ancestral (Soc. de negros y lubolos)

Tras haber debutado en el Concurso Oficial del Carnaval, y pese a no haber pasado a la Liguilla, la comparsa del departamento de Canelones, se presentará en busca de volver a decir presente en el mes de febrero.

Don Bochinche (Murga)

Fundada en 1907 y con dos primeros premios en su haber, la murga más longeva volverá a ser parte de la fiesta luego de más de 30 años de ausencia. Llega con un plantel con muchas figuras como Claudio Rojo, Martín Beracochea, Ángel “Marquitos” Gómez, Mathías Albarracín, entre otros.

Madame Gótica (Revista)

El último Carnaval de la revista de Katya Zakarían no fue nada bueno y buscará revertir esa imagen con su espectáculo que se denominará “¿Y si fuera al revés?”. Los textos son de Pablo Benítez, Leonardo Pacella y Daniel Avedian.

Cyranos (Humoristas)

El conjunto que supo ser campeón de la categoría en seis oportunidades, desde su vuelta al Carnaval en 2023 le costó encontrar el nivel que lo supo tener en lo más alto durante muchos años.

Bajo la dirección de Marcel Borrone presentarán el espectáculo denominado “Paraíso” que tendrá como equipo técnico a Fabrizio Speranza, Maximiliano Xicart, Martín Fagúndez y Tabaré Martínez.

Falta y Resto (Murga)

Uno de los regresos más esperado y que más expectativa genera. Los comandados por Raúl “Flaco” Castro, presentarán su espectáculo denominado “Amor de Murga”, que tendrán la dirección escénica de Eduardo “Pitufo” Lombardo y la puesta en escena de Pablo “Pinocho” Routin y Orlando “Mono” Da Costa.

El plantel, plagado de figuras, es de los regresos que más expectativa generan por lo que se espera un muy buen marco de público en el Teatro de Verano esta noche.