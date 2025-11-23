Este lunes interpelan a Lustemberg por el caso del presidente de ASSE

Danza se desempeñaba en tres mutualistas (Asociación Española, Médica Uruguaya y Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano), además de como profesor titular grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

Lustemberg y su postura

Por su parte, la ministra Lustemberg dijo que "el informe confirma lo que veníamos sosteniendo, que no existe, y esto quiero ser clara, que no existe incompatibilidad y que el doctor Álvaro Danza ha actuado en pleno cumplimiento de las normas".

"Buscamos a una persona con formación, capacidad y sobretodo compromiso genuino con la salud pública. Así llegamos al Dr. Álvaro Danza, un médico grado 5, de trayectoria impecable, reconocido por su solvencia profesional", sostuvo.

La ministra señaló que el presidente de ASSE asumió el cargo con total transparencia y con la aprobación del Senado de la República que votó las venias del Directorio con toda la información disponible. Posteriormente, el médico presentó su declaración jurada ante la Jutep sin omitir ningún dato.