Este lunes interpelan a Lustemberg por el caso del presidente de ASSE

Este lunes la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, deberá comparecer ante el Parlamento para ser interpelada por el caso de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El interpelante será el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.
La oposición interpelará a la ministra tras reclamar infructuosamente durante meses la renuncia del presidente de ASSE, Álvaro Danza.