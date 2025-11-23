Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

oposición arremete

Este lunes interpelan a Lustemberg por el caso del presidente de ASSE

La oposición interpelará a la ministra tras reclamar infructuosamente durante meses la renuncia del presidente de ASSE, Álvaro Danza.

Lustemberg va hoy al Parlamento.

Lustemberg va hoy al Parlamento.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Este lunes la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, deberá comparecer ante el Parlamento para ser interpelada por el caso de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El interpelante será el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

Durante meses la oposición cuestionó a Danza y le reclamó la renuncia a su cargo afirmando que incurre en una inconstitucionalidad al mantener sus trabajos en instituciones de salud y como docente grado 5 en la Facultad de Medicina.

Tras el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) indicando que no existía “incompatibilidad”, Danza anunció su desvinculación de las actividades privadas. “No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución", indica la resolución.

Danza se desempeñaba en tres mutualistas (Asociación Española, Médica Uruguaya y Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano), además de como profesor titular grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

Lustemberg y su postura

Por su parte, la ministra Lustemberg dijo que "el informe confirma lo que veníamos sosteniendo, que no existe, y esto quiero ser clara, que no existe incompatibilidad y que el doctor Álvaro Danza ha actuado en pleno cumplimiento de las normas".

"Buscamos a una persona con formación, capacidad y sobretodo compromiso genuino con la salud pública. Así llegamos al Dr. Álvaro Danza, un médico grado 5, de trayectoria impecable, reconocido por su solvencia profesional", sostuvo.

La ministra señaló que el presidente de ASSE asumió el cargo con total transparencia y con la aprobación del Senado de la República que votó las venias del Directorio con toda la información disponible. Posteriormente, el médico presentó su declaración jurada ante la Jutep sin omitir ningún dato.

Dejá tu comentario

Te puede interesar