Pero sabemos que esta ofensiva patriarcal no entiende de fronteras. Estamos ante un problema global que escala y se recrudece. Para comprobarlo, no hace falta más que cruzar el charco donde, semanas atrás, en una provincia argentina, decenas de varones jóvenes atacaron con palos y piedras a mujeres trans, filmando la golpiza y viralizándola en redes, hecho aberrante que ellos mismos definieron como salir a “cazar travas”. A esto debemos sumarle el ya conocido avance reaccionario contra los derechos de las mujeres que continúa escalando y ha vuelto a poner en discusión conquistas históricas como el derecho al aborto legal y el voto femenino, debates que creíamos saldados pero que debemos seguir disputando en las calles y en cada espacio.

En este escenario urgente y hostil, el pasado viernes 25 de noviembre se conmemoró el Día internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres. La fecha fue elegida en honor a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas de República Dominicana que militaron contra la dictadura de Rafael Trujillo, quien en 1960 ordenó que las asesinaran. A 66 años de aquel crimen político, los colectivos feministas y mujeres autoconvocadas de Uruguay volvieron a tomar las calles para denunciar que el Estado sigue en deuda, exigir presupuesto y abrazarnos.

Otra vez en las calles

En Montevideo, la movilización estuvo guiada por dos grandes convocatorias que recorrieron diferentes trayectos de la Avenida 18 de Julio. Las primeras en concentrar fueron las integrantes del colectivo Mujeres de Negro (MDN) que, desde las 18 horas, bajo la consigna "Contra todas las formas de violencia", se reunieron en la Plaza Independencia para realizar su tradicional marcha en silencio, que partió sobre las 19 horas hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo. "Exigimos un Estado presente, responsable y que proteja. No queremos más promesas, queremos acciones", exigían en su proclama.

A pocas cuadras, en la Plaza Libertad, diversos colectivos, sindicatos y organizaciones sociales —como la Coordinadora de Feminismos, Dónde están nuestras gurisas, Encuentro de Feministas Diversas (EFD), PLEMUU, Proyecto Ikove, y el PIT-CNT—, con variadas reivindicaciones y reclamos, se concentraron a partir de las 19 horas en Plaza Libertad, donde realizaron una intervención y la lectura de una proclama, a la que esta vez le pusieron voz mujeres que habitan la calle y usuarias de refugios. “Venimos a levantar la voz porque damos lucha diariamente en los dispositivos y refugios que mantienen ausentes las políticas mínimas en cuestión de género, expresaron”.

Meri Parrado

Desde el Proyecto Ikove —colectivo que milita contra la violencia sexual, con énfasis en la prevención, reparación y justicia para sobrevivientes de esta forma de violencia—centraron su reclamo en la exigencia de “que los delitos sexuales cometidos contra niñas niños y adolescentes sean imprescriptibles”. También reclamaron “que se generen políticas públicas de prevención y reparación que tengan en cuenta la magnitud de la problemática”, recordando que “1 de cada 3 niños, niñas o adolescentes mujeres declaran haber vivido violencia sexual”.

"Marchamos para denunciar todas las formas de violencia que siguen atravesando la vida de las mujeres en Uruguay y en el mundo", expresaron desde la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. Para la organización de mujeres trabajadoras, "la violencia basada en género es una expresión de las relaciones desiguales de poder que sostienen un sistema que históricamente ha colocado a las mujeres en condiciones de subordinación, explotación y dependencia económica". En tal sentido, afirman que "no hay salida a la violencia sin independencia económica, y no hay igualdad real sin justicia social".

Meri Parrado

Invisibilización, violencias naturalizadas y falta de análisis

"¿Qué vemos cuando miramos?", preguntó la Coordinadora de Feminismos en su consigna, señalando que "no alcanza con mirar las situaciones más visibles", sino que es necesario "cuestionar el sistema que las hace posibles". Y añadieron: "Hacemos visible la impunidad del sistema prostituyente, que encubre y naturaliza la trata y explotación sexual de niñas, mujeres, adolescentes". María Delia Cúneo, integrante de la Coordinadora de Feminismos y del colectivo Dónde Están Nuestras Gurisas (DENG), explicó a Caras y Caretas que la consigna “tiene que ver con una pregunta que nos preguntamos y qué preguntamos”, ya que “transitamos una cantidad de violencias que muchas veces quedan significadas nada más que en cifras” y “en lo políticamente correcto”. “Se contabilizan tantos feminicidios, tantas violaciones y tantos abusos, pero habitualmente no nos preguntamos por las razones profundas de esa violencia, y así poder empezar a modificarlas”, añadió. Además, señaló que otro de los focos de este #25N estuvo puesto en colocar en el centro del debate las violencias “más invisibles”, aquellas que atraviesan mujeres, jóvenes y niñas en “la periferia de la sociedad, que son parte de las estadísticas de índices de pobreza y violencia”, pero que “terminan tratadas como números” y no como “personas concretas con una historia de sufrimiento”.

Meri Parrado

Por otro lado, la activista indicó que, si bien los femicidios “siguen siendo una denuncia permanente cada año y en cada alerta”, este año decidieron concentrar el énfasis en “desnaturalizar las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos como la violación, el abuso sexual y todo lo que tiene que ver con las redes de prostitución y trata”. Según dijo, la decisión responde a hechos recientes vinculados a la “explotación sexual de las menores que están a cargo del Estado”, específicamente bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU). Para la activista, resulta urgente hablar en voz alta sobre la “razón profunda y estructural” que permite que estas realidades “permanezcan y se invisibilicen” mientras que “los perpetradores gozan de impunidad absoluta”. También se refirió a las violencias y vulneraciones que atraviesan las mujeres que viven en la calle y duermen en los refugios.

Por su parte, Margarita Mariño, integrante de Mujeres de Negro, detalló que más allá de la consigna principal, “Contra todas las formas de violencia”, el colectivo llevó al espacio público un “mensaje claro”: “La violencia contra las mujeres no es un problema privado”, sino una responsabilidad “de toda la sociedad y, especialmente, del Estado” en la que “no alcanza con lamentar una mujer asesinada”, sino que urge “prevenir, asignar recursos, generar políticas públicas que protejan la vida de las mujeres, escuchar, proteger, acompañar y actuar”.

Meri Parrado

El Estado como parte del problema, los desafíos que debe garantizar y la responsabilidad colectiva

Respecto a la respuesta del Gobierno y el funcionamiento de las políticas públicas, Cúneo sostuvo que las leyes suelen ser “letra sobre papel, cuya implementación no existe” y que, si bien “se repite el concepto de perspectiva de género”, al momento de acompañar situaciones concretas “se hace agua por todos lados”. Aunque reconoció que existen herramientas como la Ley de Violencia Basada en Género o la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas, aseguró que “de que existan a que muevan la aguja hay una dinstancia abismal”. Para la integrante de DENG, tanto el sistema judicial como las instituciones de cuidado reducen a mujeres, niñas y adolescentes a “expedientes que se abren, se cierran y se archivan” o “cifras que se ponen en planilla” sin atender sus realidades. Por eso afirmó que desde el colectivo no esperan respuestas del Estado —al que definió como “parte del problema”—, sino que apuestan a construir “redes de protección” y “redes de cuidado” por fuera de este para desde allí poder incidir “desde una exigencia de fuerza” y “no de la demanda de la limosna”. Para Cúneo, la salida no radica en “multiplicar política pública sobre política pública”, sino en impulsar un “cambio radical de la mirada” social sobre la violencia hacia las mujeres.

Mariño también problematizó sobre las fallas institucionales y expresó preocupación por “la lentitud de la Justicia”, la “falta de protección efectiva para quienes denuncian”, la “insuficiencia de recursos” y la “ausencia de una prevención sostenida”. En tal sentido, sostuvo que los principales desafíos del Estado pasan por garantizar “protección inmediata” a quienes están en riesgo, agilizar los procesos judiciales evitando la “revictimización”, destinar “presupuesto suficiente” y asegurar condiciones materiales como “vivienda, trabajo y autonomía económica”, además de coordinar instituciones y exigir responsabilidades.

Dante Fernández/FocoUy

Más allá de la responsabilidad del Estado, la integrante de MDN afirmó que el flagelo no se combate únicamente desde las instituciones, sino con “educación, compromiso social y responsabilidad colectiva”. Reclamó una sociedad que “no culpabilice a las víctimas” ni sea indiferente, al tiempo que llamó a los propios feminismos a fortalecer “la unidad, la solidaridad y la participación”, dejando de lado las diferencias internas para trabajar por un objetivo común: “transformar las desigualdades y erradicar todas las formas de violencia”.

“Quien ama no mata”, “No esperen que nos maten para actuar”, “No fue un secreto familiar, fue abuso sexual”, “Inau cómplice, basta de abuso”, “El trauma no prescribe”, “¿También mi ropa provocaba?”, preguntaba un cartel que exhibía una prenda de bebé. “¿Quién cuida a nuestras infancias?”, “Da miedo ir a estudiar”, “Mujer en calle, feminista en lucha”, “Amiga date cuenta, amigo no violentes”, “Vivas nos queremos”, “Ni una menos”, “Disculpen las molestias, nos están matando”. Cada mensaje sobre un cartón representa una historia, un reclamo, un dolor. Demandas que nunca deberían tener que escribirse, pero que seguirán siendo necesarias mientras las respuestas no lleguen.