Europa en ebullición: una masiva ola de protestas y bloqueos estudiantiles sacude a gran parte del continente

Francia endurece el control policial ante la escalada de disturbios

El epicentro de la tensión se concentra en Francia, donde las movilizaciones estudiantiles y las protestas contra las políticas gubernamentales han derivado en graves incidentes callejeros. Tras jornadas de disturbios nocturnos que dejaron más de 450 comercios vandalizados y una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad, el presidente Emmanuel Macron anunció la prohibición de marchas no sindicales para los próximos días.