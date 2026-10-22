Una intensa y extendida ola de movilizaciones juveniles e huelgas generales mantiene en vilo a diversas naciones de Europa. Países como Francia, Grecia, Bélgica, Italia, España, Portugal y Albania se han convertido en el escenario de masivas protestas protagonizadas por sindicatos de estudiantes, docentes y colectivos ciudadanos, quienes exigen respuestas frente al encarecimiento del costo de vida, la crisis habitacional y los recortes presupuestarios en la educación pública.
Un fantasma la recorre
Europa en ebullición: una masiva ola de protestas y bloqueos estudiantiles sacude a gran parte del continente
Francia, Grecia, Italia, Bélgica, España y Austria registran huelgas, acampadas y tomas de universidades en rechazo a los recortes presupuestarios, la crisis de la vivienda y las reformas educativas.