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Política Europa | protestas |

Un fantasma la recorre

Europa en ebullición: una masiva ola de protestas y bloqueos estudiantiles sacude a gran parte del continente

Francia, Grecia, Italia, Bélgica, España y Austria registran huelgas, acampadas y tomas de universidades en rechazo a los recortes presupuestarios, la crisis de la vivienda y las reformas educativas.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Una intensa y extendida ola de movilizaciones juveniles e huelgas generales mantiene en vilo a diversas naciones de Europa. Países como Francia, Grecia, Bélgica, Italia, España, Portugal y Albania se han convertido en el escenario de masivas protestas protagonizadas por sindicatos de estudiantes, docentes y colectivos ciudadanos, quienes exigen respuestas frente al encarecimiento del costo de vida, la crisis habitacional y los recortes presupuestarios en la educación pública.

Francia endurece el control policial ante la escalada de disturbios

El epicentro de la tensión se concentra en Francia, donde las movilizaciones estudiantiles y las protestas contra las políticas gubernamentales han derivado en graves incidentes callejeros. Tras jornadas de disturbios nocturnos que dejaron más de 450 comercios vandalizados y una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad, el presidente Emmanuel Macron anunció la prohibición de marchas no sindicales para los próximos días.

«Allí donde podamos, prohibiremos», aseveró el mandatario francés, adelantando que el Ejecutivo evaluará medidas adicionales de seguridad en un Consejo de Defensa convocado de urgencia. Como consecuencia de estas restricciones, las autoridades policiales procedieron al cierre de estaciones de metro y a la anulación de concentraciones previstas en París.

Reclamos masivos y bloqueos en todo el continente

La agitación social no se limita al territorio francés:

  • Grecia: Estudiantes y colectivos sociales instalaron campamentos de protesta frente al Parlamento en la plaza Sintágnma, en Atenas, exigiendo soluciones habitacionales y denunciando el deterioro de las condiciones sociales en el marco de una huelga nacional.

  • Italia: Las protestas contra la crisis educativa y los costos de vida han generado bloqueos y tensiones con las autoridades. La primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó que su administración respeta la manifestación pacífica, pero advirtió que el Estado tiene el deber de hacer cumplir las leyes y no ceder ante la presión de actos violentos.

  • Bélgica y Austria: En Bruselas, estudiantes universitarios paralizaron el campus principal de la Universidad Libre (ULB) mediante bloqueos, mientras que en Austria la Unión Nacional de Estudiantes convocó a movilizaciones masivas para rechazar los profundos recortes presupuestarios destinados al sistema universitario.

Las protestas reflejan un profundo malestar social generalizado en la región frente a la presión inflacionaria, la precarización de los servicios públicos y el encarecimiento energético, configurando uno de los escenarios de mayor conflictividad política en Europa durante los últimos años.

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