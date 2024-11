Explota la interna de Cabildo Abierto y Manini dice que no negocia con nadie

Consultado sobre si está más cerca de llegar a acuerdo con Orsi y el Frente Amplio, Perrone dijo que comparte con Manini que no tiene sentido estar abroquelado en oposición.

"Cabildo cayó y se perdió el gobierno. Tal vez los votantes de Cabildo no creyeron en Cabildo porque Cabildo dijo que iba a hacer determinadas cosas que no hizo, y eso le hizo perder la votación a Cabildo. Ahora, no hicimos porque no pudimos. Entonces, tal vez que el trato con Cabildo lo tiene que analizar el bloque blanco-colorado", sentenció.

Manini aseguró que CA no negocia con nadie

Falso!!! Ni CA se desmarca ni negocia con nadie!! Decimos lo que siempre dijimos....Estamos en la CR y buscaremos siempre soluciones a los grandes problemas del país. Aunque moleste a muchos seguiremos hablando del problema de las deudas, las drogas, la ideología de génerom, etc...", escribió el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos en su cuenta X.

Irene Moreira en la misma línea

“La actuación de los diputados se hará en coordinación con la dirección del partido”, aseguró la dirigente cabildante Irene Moreira, en referencia a Perrone y Silvana Pérez Bonavita, los únicos legisladores electos por CA.

Asimismo, Moreira afirmó que se pretende poner a su partido “en el centro para tapar los problemas que tienen blancos y colorados en sus internas”. “¡A no prestarse a ese juego!”, agregó.