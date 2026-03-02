Hacete socio para acceder a este contenido

Política Ezquerra | Tacuarembó | denuncias

De poncho blanco

Ezquerra: intendente de Tacuarembó será formalizado por conjunción del interés público con el privado

En 2024 el colectivo de radio comunitaria La Kandela presentó la denuncia acusando a Ezquerra por “conjunción del interés público con el privado”.

Wilson Ezquerra

Por Carlos Peláez

La fiscalía solicitará a la justicia la formalización del intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, acusado por conjunción del interés público con el privado, según confirmaron periodistas de radio La Kandela FM .

El 30 de agosto del 2024 el colectivo de radio comunitaria La Kandela presentó la denuncia acusando a Ezquerra por “conjunción del interés público con el privado”.

“Nosotros difundimos la información y los documentos que prueban que el intendente le vendió un predio de su propiedad a la empresa Ballintoy S.A., que trabaja en el rubro de la madera, y luego solicitó a la Junta Departamental que declarara al emprendimiento de interés departamental y además que ese campo fuera recategorizado, cambiando de rural a suburbano para que llegaran los inversores”, explicó entonces el periodista Sebastián Ríos.

Luego el periodista Diego Martini, de M24, informó que Ezquerra compró el campo en 32.000 dólares y lo vendió en por 210.000 dólares. El precio incluía la recategorización y la declaratoria de interés departamental.

En principio Ezquerra negó saber quienes eran los compradores, pero en un video de archivo se vió al intendente, antes de que estallará este escándalo, anunciando la concresión del emprendimiento ya que “se había reunido con los inversores”.

Otras denuncias contra el intendente

A principios de junio del 2025, el dirigente blanco John Duhalde presentó una denuncia ante la comisión de Ética del Partido Nacional “por posible conflicto de intereses”.

“Oh casualidad que esa chacra es del Intendente cuando él pide que se declare de interés departamental”, expresó Duhalde a Canal 4, cuando ya había solicitado que la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) analizara el caso.

A su vez, 19 ediles de todos los partidos presentaron una denuncia ante la JUTEP.

El periodista Ríos dijo que “nosotros esperábamos que algún edil, como funcionarios públicos que son, hiciera la denuncia penal. Pero como eso no ocurrió, el colectivo de La Kandela resolvió presentarla auspiciados por el abogado Juan Fagúndez”.

La Kandela ya ha presentado otras denuncias penales por actos de corrupción contra jerarcas de la intendencia y en todos los casos lograron la formalización de los imputados.

