Irán afirma haber alcanzado la oficina de Netanyahu en una nueva oleada de misiles

La Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) informó este lunes que, en el marco de la décima fase de la "Operación Promesa Verdadera IV", sus misiles balísticos impactaron en la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según el comunicado oficial de Teherán, el ataque también alcanzó la sede del comandante de la Fuerza Aérea de Israel, Tomer Bar. Hasta el momento, el paradero y estado de salud de Netanyahu no han sido confirmados por las autoridades israelíes, quienes mantienen un estricto silencio operativo.