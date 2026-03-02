Irán afirma haber alcanzado la oficina de Netanyahu en una nueva oleada de misiles

La Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) informó este lunes que, en el marco de la décima fase de la "Operación Promesa Verdadera IV", sus misiles balísticos impactaron en la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según el comunicado oficial de Teherán, el ataque también alcanzó la sede del comandante de la Fuerza Aérea de Israel, Tomer Bar. Hasta el momento, el paradero y estado de salud de Netanyahu no han sido confirmados por las autoridades israelíes, quienes mantienen un estricto silencio operativo.
Escalada regional y represalias masivas
Este ataque es la respuesta directa a la "Operación Furia Épica", iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Dicha ofensiva aérea y misilística, dirigida contra centros de mando y nodos nucleares en Irán, resultó en la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos mandos militares, según confirmó la televisión estatal iraní. El balance oficial de víctimas en territorio persa asciende ya a 555 personas, incluyendo un alto número de civiles.
Como contraofensiva, Irán ha extendido sus operaciones más allá de las fronteras de Israel:
-
Ataques a bases estadounidenses: Se reportaron explosiones en 14 bases militares de EE. UU. ubicadas en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait.
Apagón digital: Irán permanece bajo un estricto bloqueo de internet tras los ciberataques coordinados que acompañaron la ofensiva aliada.
Cierre de rutas comerciales: Las principales navieras del mundo han suspendido el tránsito por el Estrecho de Ormuz ante las amenazas de bloqueo por parte de la Guardia Revolucionaria.
Incertidumbre política
Mientras en Teherán se ha decretado un duelo nacional de 40 días por la muerte de Jameneí y se debate la sucesión del Líder Supremo, en Israel la incertidumbre sobre el impacto en el complejo gubernamental mantiene en vilo a la comunidad internacional. Estados Unidos, por su parte, ha desplegado el mayor contingente naval en la región en las últimas dos décadas, con los portaaviones Gerald Ford y Abraham Lincoln en posición de combate.