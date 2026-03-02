Las advertencias de Óscar Andrade a un año de gobierno

En ese sentido, citó un estudio de la Universidad de Columbia que proyecta que, ante un conflicto nuclear entre grandes potencias, podría haber 91 millones de bajas en las primeras horas, 37 millones de muertos y 54 millones de heridos. Para Andrade, aunque la historia ofrece paralelismos con las antesalas de las guerras mundiales como expansionismo, nacionalismo exacerbado y carrera armamentista, la magnitud actual de los arsenales vuelve el riesgo “inenarrable”.

A su entender, se está produciendo un pasaje de formas de dominación “blanda” hacia modalidades “duras”, incluso con prácticas que calificó como genocidas. En ese marco, afirmó que la política económica y jurídica nacional no puede analizarse desligada de los procesos globales de dependencia y emancipación.

Política salarial: mejores resultados de lo previsto

En el plano interno, Andrade destacó que algunos de los ejes estructurales del programa frenteamplista han mostrado resultados superiores a los que esperaba. Uno de ellos es la política salarial.

El legislador explicó que las pautas acordadas se diseñaron en un contexto de inflación controlada, sin correctivos anuales automáticos. Si la inflación superaba determinados niveles, el crecimiento salarial podía verse erosionado. Sin embargo, el descenso de los precios por debajo de lo previsto generó un escenario más favorable.

Según su evaluación, el salario real crecerá aunque de forma moderada a medida que se implementen los convenios colectivos. Subrayó además la relevancia de los acuerdos en sectores como el trabajo doméstico, donde los incrementos pueden tener un impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

Para Andrade, la identidad del Frente Amplio en materia económica pasa por concebir el desarrollo no desde el salario como variable de ajuste, sino desde el trabajo decente y de calidad, con mayor protagonismo de los trabajadores en la estructura productiva.

La “carta de crédito” de la base social

Otro de los puntos que resaltó fue la actitud de la base social histórica del gobierno, trabajadores públicos, docentes y jubilados, que a su juicio otorgó una “carta de crédito” a la actual administración.

Recordó que los convenios colectivos firmados en el sector público y en la educación para los primeros dos años no incluyeron exigencias desmedidas. También mencionó el acuerdo alcanzado con los jubilados por tres puntos de crecimiento, interpretándolo como una señal de respaldo político en un contexto complejo.

Para el senador, este comportamiento refleja una comprensión del momento histórico y un apoyo estratégico al gobierno.

Déficit, deuda y evasión: evitar el ajuste

En materia fiscal, Andrade describió una situación exigente, alto nivel de endeudamiento y déficit significativo. Según afirmó, el “manual” indicaba aplicar un ajuste tradicional, pero el Ejecutivo optó por otro camino.

Destacó modificaciones tributarias y una apuesta a mejorar la eficiencia de la Dirección General Impositiva, poniendo el foco en la evasión del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), que según señaló supera el 40%.

También valoró la implementación del impuesto mínimo global a las multinacionales, impulsado en el ámbito de la OCDE, que permitirá que empresas transnacionales tributen por sus ganancias en el país. No obstante, advirtió que buena parte de la mayor recaudación podría destinarse al pago de intereses de la deuda, lo que condiciona la capacidad de inversión.

Más inversión pública, pero con mecanismos extrapresupuestales

Andrade aseguró que el país se encamina hacia el mayor nivel de inversión pública en obra de cualquier período de gobierno. Sin embargo, aclaró que esto se apoya en mecanismos extrapresupuestales como las asociaciones público-privadas y financiamiento de organismos internacionales, entre ellos el BID para vivienda.

Reconoció que estos instrumentos implican costos financieros, pero consideró que representan una señal política relevante. En vivienda, destacó que, pese a un presupuesto limitado, se recurrió a endeudamiento externo para duplicar la inversión destinada a asentamientos irregulares.

La infancia en el centro de la agenda sindical

Finalmente, el senador subrayó un cambio que considera significativo, por primera vez, el movimiento sindical colocó la reivindicación de la infancia como eje central de sus demandas, incluso por encima de reclamos tradicionales como salario, tercerizaciones o empresas públicas.

Para Andrade, ese giro marca una señal estratégica sobre las prioridades sociales y la necesidad de dar “saltos hacia adelante” en políticas públicas orientadas a los sectores más vulnerables.

En síntesis, el legislador sostuvo que el balance del primer año del Frente Amplio no puede reducirse a indicadores aislados. “Hay que hacerlo, pero relacionado a lo otro”, insistió, convencido de que la política nacional está atravesada, hoy más que nunca, por un escenario internacional que redefine márgenes y prioridades.