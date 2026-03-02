Cero autocrítica de Jadson Viera que le erró feo y perdió el clásico de local

La gente a la salida del Gran Parque Central, estaba enojada, sabía que esto iba a ocurrir y quiere que el equipo cambia su opaca imagen.

Luego de un clásico por la Supercopa que defraudó muchísimo, después de tres fechas con equipos menores en el que el equipo no lució y no mostró nada de lo que el entrenador pregona, llegó el cachetazo en el partido clásico.

Cambios demorados e inentendibles

¿Lodeiro de extremo? Un jugador con la experiencia, la capacidad de manejar la pelota, ponerlo de extremo, es un desperdicio. Esperar que Peñarol marque el gol para colocar a Nicolás López y Gonzalo Carneiro para hacer la "épica", injustificable.

Ayer Jadson Viera le erró y feo, pero hay futbolistas que no levantan el nivel y Nacional los precisa urgente.

Luego del encuentro y en zona mixta, el entrenador habló con la prensa: “Fue un partido raro. El equipo hizo el esfuerzo total de todo, con pelota y sin pelota; con llegadas, situaciones de gol, transiciones y balón parado. Vinieron a buscar un partido más trabado, cortando jugadas, y se encontraron con ese gol. A lo último buscamos más juego directo", dijo el entrenador.

"El primer tiempo fue bastante entreverado para los dos, bien clásico. En el segundo tiempo, a los 20 o 25 minutos, estaba bien el equipo. En el mejor momento nuestro vino el gol. Después fuimos a buscar con gente grande y algún balón parado”.

Y continuó: “Nos vamos con una sensación rara, pero tranquilidad total; hay que seguir trabajando. Hubo cosas que se vieron bien y otras que, como siempre, hay que seguir mejorando. Queríamos darle una alegría a la gente, como le habíamos dado. Ahora a trabajar y tranquilidad. Vienen cosas importantes y uno también va encontrando soluciones para todos”.