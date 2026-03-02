Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Jadson Viera | Nicolás López | Peñarol

triste derrota

Cero autocrítica de Jadson Viera que le erró feo y perdió el clásico de local

Jadson Viera falló en la construcción del partido y en los cambios tardíos de Nicolás López y Gonzalo Carneiro. Nunca encontró respuestas.

Jadson Viera le erró, los jugadores no respondieron y Nacional perdió el clásico.

Jadson Viera le erró, los jugadores no respondieron y Nacional perdió el clásico.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Gastón García

Otra vez Jadson Viera le erró a la construcción del partido. Desde el once inicial, la táctica, la pobre idea futbolística, la demora en los cambios y los cambios mal hechos, Nacional recibió un golpe durísimo al caer ante Peñarol en el Gran Parque Central.

Todo fue un cúmulo de errores y algunos horrores llevaron a que el tricolor sufriera una derrota que duele.

Hace dos meses que Nacional tiene un plantel armado, que ha hecho pretemporada, que ha jugado amistosos y nada de eso se nota a la hora de ver un partido. Un equipo apático, que no contagia. Sin circuitos de juego, sin patear al arco, jugando con Mejía en momentos que no se debe. Un equipo partido, con jugadores fuera de puesto y otros que no saben qué posición ocupar.

La gente a la salida del Gran Parque Central, estaba enojada, sabía que esto iba a ocurrir y quiere que el equipo cambia su opaca imagen.

Luego de un clásico por la Supercopa que defraudó muchísimo, después de tres fechas con equipos menores en el que el equipo no lució y no mostró nada de lo que el entrenador pregona, llegó el cachetazo en el partido clásico.

Cambios demorados e inentendibles

¿Lodeiro de extremo? Un jugador con la experiencia, la capacidad de manejar la pelota, ponerlo de extremo, es un desperdicio. Esperar que Peñarol marque el gol para colocar a Nicolás López y Gonzalo Carneiro para hacer la "épica", injustificable.

Ayer Jadson Viera le erró y feo, pero hay futbolistas que no levantan el nivel y Nacional los precisa urgente.

Luego del encuentro y en zona mixta, el entrenador habló con la prensa: “Fue un partido raro. El equipo hizo el esfuerzo total de todo, con pelota y sin pelota; con llegadas, situaciones de gol, transiciones y balón parado. Vinieron a buscar un partido más trabado, cortando jugadas, y se encontraron con ese gol. A lo último buscamos más juego directo", dijo el entrenador.

"El primer tiempo fue bastante entreverado para los dos, bien clásico. En el segundo tiempo, a los 20 o 25 minutos, estaba bien el equipo. En el mejor momento nuestro vino el gol. Después fuimos a buscar con gente grande y algún balón parado”.

Y continuó: “Nos vamos con una sensación rara, pero tranquilidad total; hay que seguir trabajando. Hubo cosas que se vieron bien y otras que, como siempre, hay que seguir mejorando. Queríamos darle una alegría a la gente, como le habíamos dado. Ahora a trabajar y tranquilidad. Vienen cosas importantes y uno también va encontrando soluciones para todos”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar