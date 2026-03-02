Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad marzo | pronóstico |

Pronóstico meteorológico para Uruguay: comienzo de marzo con ascenso térmico y vientos persistentes

Marzo inicia con temperaturas en ascenso y cielos claros. Inumet y MetSul prevén máximas de 31°C, con ráfagas de viento de hasta 60 km/h en la costa.

Pronóstico del tiempo para el mes de marzo

Tras un cierre de febrero con temperaturas moderadas, los modelos meteorológicos coinciden en un incremento paulatino de las máximas. Para este lunes 2 de marzo, se prevé una jornada de cielo algo nuboso con una temperatura máxima que alcanzará los 31°C en gran parte del país.

El observatorio brasileño MetSul destaca que el flujo de aire cálido proveniente del norte del continente comenzará a ganar terreno, desplazando la influencia oceánica de los últimos días. Esto derivará en un aumento de la humedad hacia la mitad de la semana, aunque sin pronósticos de lluvias de volumen significativo en el corto plazo.

Alerta por vientos en zonas costeras

Uno de los factores determinantes para el comienzo de esta semana es la intensidad del viento. De acuerdo con las proyecciones de Windguru, las ráfagas del sector Noreste (NE) se mantendrán constantes, oscilando entre los 40 y 60 km/h, afectando principalmente la franja costera del sur y el este del país.

Inumet mantiene la vigilancia sobre estas rachas, sugiriendo precaución en la navegación de embarcaciones menores y actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento persistente durante la tarde y noche de hoy.

Pronóstico extendido

  • Martes 3: Aumento de la nubosidad. Mínimas de 18°C y máximas de 31°C. Se mantiene la baja probabilidad de precipitaciones aisladas en áreas del sur.

  • Miércoles 4: Jornada calurosa y húmeda. Los vientos rotarán levemente al Este/Sureste, brindando un alivio térmico hacia el final de la tarde, con máximas que podrían rozar los 32°C en el litoral oeste.

Recomendaciones generales

Debido a la escasa cobertura nubosa prevista para las horas pico, las autoridades y expertos sugieren extremar los cuidados ante la radiación UV, que se mantendrá en niveles muy altos. Asimismo, se recuerda que la combinación de temperaturas en ascenso y vientos fuertes eleva el riesgo de incendios forestales en zonas de abundante vegetación.

