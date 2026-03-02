Tras un cierre de febrero con temperaturas moderadas, los modelos meteorológicos coinciden en un incremento paulatino de las máximas. Para este lunes 2 de marzo, se prevé una jornada de cielo algo nuboso con una temperatura máxima que alcanzará los 31°C en gran parte del país.
Pronóstico meteorológico para Uruguay: comienzo de marzo con ascenso térmico y vientos persistentes
Marzo inicia con temperaturas en ascenso y cielos claros. Inumet y MetSul prevén máximas de 31°C, con ráfagas de viento de hasta 60 km/h en la costa.