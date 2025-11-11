FA condena acciones militares en el Caribe y se solidariza con el pueblo venezolano

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio (FA) condenó las maniobras militares estadounidenses en el Caribe y manifestó su solidaridad con "todos los pueblos de la región y, en especial, con el pueblo venezolano". Para la fuerza política estos movimientos "están alejados de las disposiciones del derecho internacional y constituyen una seria amenaza a la paz".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"En las ultimo semanas el Gobierno de Donald Trump ha iniciado una campaña de amenazas y hostigamientos contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela", señala el FA. Y agrega que además de autorizar operaciones de la CIA en territorio venezolano, el gobierno de Trump autorizó la movilización de más de 10.000 militares en el Caribe".
Agrega que "estas acciones se dan en el marco de declaraciones públicas que día a día incrementan el discurso belicista por parte del gobierno norteamericano, que remiten a las peores páginas de injerencia norteamericana en nuestra región".
Maniobras peligrosas
Para el Frente Amplio estos movimientos militares "están alejados de las disposiciones del derecho internacional y constituyen una seria amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad regional".
Tras recordar que la región "sufre amenazas externas e internas", el FA se solidariza "con todos los pueblos de la región y, en especial, con el pueblo venezolano".
Declara seguidamente que en en este contexto rechaza "la exclusión de países de la Cumbre de las Américas, motivo por el cual varios gobiernos decidieron no participar de la misma, hecho que provocó su suspensión".
Reivindica, además, su carácter antiimperialista, que "tiene como uno de sus principios rectores desde su fundación", y reafirma su "exigencia de respeto a los principios de libre autodeterminación de los pueblos y no injerencia en sus asuntos internos, pilares constitutivos de la política exterior de nuestro país".