FA condena acciones militares en el Caribe y se solidariza con el pueblo venezolano

Maniobras peligrosas

Para el Frente Amplio estos movimientos militares "están alejados de las disposiciones del derecho internacional y constituyen una seria amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad regional".

Tras recordar que la región "sufre amenazas externas e internas", el FA se solidariza "con todos los pueblos de la región y, en especial, con el pueblo venezolano".

Declara seguidamente que en en este contexto rechaza "la exclusión de países de la Cumbre de las Américas, motivo por el cual varios gobiernos decidieron no participar de la misma, hecho que provocó su suspensión".

Reivindica, además, su carácter antiimperialista, que "tiene como uno de sus principios rectores desde su fundación", y reafirma su "exigencia de respeto a los principios de libre autodeterminación de los pueblos y no injerencia en sus asuntos internos, pilares constitutivos de la política exterior de nuestro país".