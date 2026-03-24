FA recordó a los desaparecidos en Argentina y renovó compromiso democrático

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina, el Frente Amplio (FA) recordó "a las 30.000 personas detenidas desaparecidas y a todas las víctimas del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico-militar".
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"Frente al intento de imponer el miedo, el silencio y el olvido, la sociedad argentina respondió con memoria, organización y lucha", destaca el FA. Destacan que en ese camino "ha sido fundamental el trabajo incansable de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, cuya búsqueda persistente de las niñas y niños apropiados durante la dictadura permitió que 140 nietas y nietos recuperaran su identidad, restituyendo una verdad que el terrorismo de Estado intentó borrar".
Más adelante, recuerda que Argentina "fue también tierra donde las atrocidades de la dictadura alcanzaron a 134 compatriotas uruguayas y uruguayos detenidos desaparecidos o asesinados. Entre ellas y ellos se encuentran Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw, así como la desaparición del Dr. Manuel Liberoff el 20 de mayo de 1976".
Compromiso del FA
Subraya seguidamente su preocupación "ante los retrocesos en materia de derechos humanos, vinculados a recortes presupuestarios, al desmantelamiento de políticas públicas y a señales de debilitamiento de políticas de género, de memoria y de protección de derechos sociales. Diversos organismos han advertido también sobre riesgos de criminalización de la protesta y deterioro de la calidad institucional".
Por esta razón, a 50 años del golpe, "renovamos nuestro compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con la memoria de quienes lucharon y resistieron al terrorismo de Estado".
Con el golpe de Estado de 1976, la última dictadura desplegó un plan para el exterminio de toda forma de oposición, lo que redundó en más de 30.000 desaparecidos, miles de presos políticos y decenas de miles de exiliados. Además, la apropiación de unos 500 bebés nacidos en cautiverio, que fueron sustraídos de sus madres parturientas y entregados a otras familias con una nueva identidad.