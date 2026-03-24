FA recordó a los desaparecidos en Argentina y renovó compromiso democrático

Compromiso del FA

Subraya seguidamente su preocupación "ante los retrocesos en materia de derechos humanos, vinculados a recortes presupuestarios, al desmantelamiento de políticas públicas y a señales de debilitamiento de políticas de género, de memoria y de protección de derechos sociales. Diversos organismos han advertido también sobre riesgos de criminalización de la protesta y deterioro de la calidad institucional".

Por esta razón, a 50 años del golpe, "renovamos nuestro compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con la memoria de quienes lucharon y resistieron al terrorismo de Estado".

Con el golpe de Estado de 1976, la última dictadura desplegó un plan para el exterminio de toda forma de oposición, lo que redundó en más de 30.000 desaparecidos, miles de presos políticos y decenas de miles de exiliados. Además, la apropiación de unos 500 bebés nacidos en cautiverio, que fueron sustraídos de sus madres parturientas y entregados a otras familias con una nueva identidad.