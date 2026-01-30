FA y legisladores de ocho países aprobaron fuerte declaración contra la política exterior de EEUU

Declaración del Congreso Panamericano

Bajo la denominación de Declaración del Congreso Panamericano, el texto denuncia el regreso de una doctrina que los firmantes califican como “anacrónica e ilegal” a la luz del derecho internacional contemporáneo. En particular, cuestiona la normalización de sanciones económicas unilaterales y amenazas de uso de la fuerza impulsadas por la administración de Donald Trump.

El documento apela a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y sostiene que estas políticas vulneran la igualdad soberana de los Estados, además de profundizar crisis humanitarias y flujos migratorios en la región. “La soberanía reside en los pueblos de las Américas, no en un Estado ni en un hombre por encima del resto”, señala el pronunciamiento dirigido a la Casa Blanca.

Asimismo, los legisladores alertaron sobre el intento de subordinar los intereses estratégicos, económicos y de seguridad de países independientes a decisiones unilaterales de Washington, lo que —según afirmaron— sienta un precedente de extrema gravedad para la soberanía regional.

Finalmente, el bloque parlamentario anunció que la próxima reunión anual del Congreso Panamericano se realizará en agosto en Montevideo, donde se prevé la participación de más de 60 legisladores del continente. La agenda estará centrada en la defensa de la soberanía, el fortalecimiento del multilateralismo y la construcción de la paz en América.