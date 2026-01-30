Hacete socio para acceder a este contenido

Nuestra América

Nuestra América

FA y legisladores de ocho países aprobaron fuerte declaración contra la política exterior de EEUU

El FA junto a otros legisladores del continente, rechazó el retorno de la Doctrina Monroe y la política exterior de EEUU.

El FA apoya declaración contra la política exterior de EEUU.

El FA apoya declaración contra la política exterior de EEUU.

 Comunicación Sur
La instancia reunió a dirigentes políticos y sociales de América y del mundo y se inscribe en el proceso de articulación del Congreso Panamericano, un ámbito parlamentario creado en 2024 que nuclea a representantes de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. Uruguay se incorporó por primera vez en 2025 y tuvo una participación activa en la reciente coordinación regional.

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz participó del encuentro y destacó el carácter histórico del documento aprobado, que fue suscrito por 36 legisladores de distintos signos políticos, incluyendo representantes de partidos de gobierno y de oposición de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay.

Declaración del Congreso Panamericano

Bajo la denominación de Declaración del Congreso Panamericano, el texto denuncia el regreso de una doctrina que los firmantes califican como “anacrónica e ilegal” a la luz del derecho internacional contemporáneo. En particular, cuestiona la normalización de sanciones económicas unilaterales y amenazas de uso de la fuerza impulsadas por la administración de Donald Trump.

El documento apela a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y sostiene que estas políticas vulneran la igualdad soberana de los Estados, además de profundizar crisis humanitarias y flujos migratorios en la región. “La soberanía reside en los pueblos de las Américas, no en un Estado ni en un hombre por encima del resto”, señala el pronunciamiento dirigido a la Casa Blanca.

Asimismo, los legisladores alertaron sobre el intento de subordinar los intereses estratégicos, económicos y de seguridad de países independientes a decisiones unilaterales de Washington, lo que —según afirmaron— sienta un precedente de extrema gravedad para la soberanía regional.

Finalmente, el bloque parlamentario anunció que la próxima reunión anual del Congreso Panamericano se realizará en agosto en Montevideo, donde se prevé la participación de más de 60 legisladores del continente. La agenda estará centrada en la defensa de la soberanía, el fortalecimiento del multilateralismo y la construcción de la paz en América.

