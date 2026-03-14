Con cambios, Peñarol buscará volver al triunfo ante Albion

Ese cotejo no solo le costó dos puntos, sino las bajas de Nahuel Herrera —que tras una luxación de hombro será operado y estará ausente al menos dos meses— y de Diego Laxalt con un pequeño desgarro.

Eso genera que el once de Aguirre sufra variantes, también acompañadas por el regreso del capitán Maximiliano Olivera tras superar un esguince de rodilla y de Eric Remedi, que cumplió la sanción tras la expulsión en el clásico.

De esta forma, el equipo que perfila Aguirre es: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade y Gastón Togni, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Otra buena que tendrá la Fiera es el regreso de Eduardo Darias, que volverá a estar a la orden tras recuperarse de un desagarro.

El mirasol cambia el sistema, deja la línea de tres zagueros y dos carrileros por una línea de cuatro defensores y cuatro volantes. En principio, el equipo de Diego Aguirre muestra un mediocampo compacto y con Leo Fernández y Matías Arezo en posiciones ofensivas.

Albion buscará llevarse algo del Centenario

A su frente estará Albion, equipo que llega de la Segunda División Profesional y que suma cinco puntos en igual cantidad de fechas, producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas. El Pionero buscará sumar ante el grande en su carrera por lograr puntos y salvarse cuanto antes del descenso.

El partido será arbitrado por Bruno Sacarelo, acompañado de Pablo Llarena y Daiana Fernández. El cuarto será Augusto Olmos y en el VAR actuarán Christian Ferreyra y Richard Trinidad.