Con cambios, Peñarol buscará volver al triunfo ante Albion

Con algunas bajas y otros que retornan a la convocatoria, Peñarol visitará este sábado a Albion en el Centenario desde la hora 20:30, buscando una victoria que le permita seguir arriba en el Apertura.
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Caras y Caretas Diario
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Los carboneros en los cinco primeros partidos del año sumaron tres victorias (City Torque, Deportivo Maldonado y Nacional), una derrota (Central Español) y un empate, ante Danubio el fin de semana pasado.
Ese cotejo no solo le costó dos puntos, sino las bajas de Nahuel Herrera —que tras una luxación de hombro será operado y estará ausente al menos dos meses— y de Diego Laxalt con un pequeño desgarro.
Eso genera que el once de Aguirre sufra variantes, también acompañadas por el regreso del capitán Maximiliano Olivera tras superar un esguince de rodilla y de Eric Remedi, que cumplió la sanción tras la expulsión en el clásico.
De esta forma, el equipo que perfila Aguirre es: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade y Gastón Togni, Leonardo Fernández y Matías Arezo.
Otra buena que tendrá la Fiera es el regreso de Eduardo Darias, que volverá a estar a la orden tras recuperarse de un desagarro.
El mirasol cambia el sistema, deja la línea de tres zagueros y dos carrileros por una línea de cuatro defensores y cuatro volantes. En principio, el equipo de Diego Aguirre muestra un mediocampo compacto y con Leo Fernández y Matías Arezo en posiciones ofensivas.
Albion buscará llevarse algo del Centenario
A su frente estará Albion, equipo que llega de la Segunda División Profesional y que suma cinco puntos en igual cantidad de fechas, producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas. El Pionero buscará sumar ante el grande en su carrera por lograr puntos y salvarse cuanto antes del descenso.
El partido será arbitrado por Bruno Sacarelo, acompañado de Pablo Llarena y Daiana Fernández. El cuarto será Augusto Olmos y en el VAR actuarán Christian Ferreyra y Richard Trinidad.