Nacional, en partido clave, derrotó por 2 a 0 a Wanderers en el Gran Parque Central

Sin sobrarle nada, Nacional logró salir airoso del encuentro con Montevideo Wanderers, ganar tres puntos y mirar con cierto optimismo la Tabla de Posiciones del Torneo Apertura y, lo más importante, recuperó la calma. Maxmiliano Silvera y Tomás Verón Lupi fueron los encargados de mandar a guardar la pelota en la red rival y darle a su club esa calma que necesitaba.