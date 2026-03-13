Nacional, en partido clave, derrotó por 2 a 0 a Wanderers en el Gran Parque Central

Sin sobrarle nada, Nacional logró salir airoso del encuentro con Montevideo Wanderers, ganar tres puntos y mirar con cierto optimismo la Tabla de Posiciones del Torneo Apertura y, lo más importante, recuperó la calma. Maxmiliano Silvera y Tomás Verón Lupi fueron los encargados de mandar a guardar la pelota en la red rival y darle a su club esa calma que necesitaba.
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Ahora Nacional queda a tiro en la tabla. Está momentáneamente primero, lleva seis partidos y el resto cinco. Entre mañana y el lunes se sabrá cuantos quedan en el primer lugar. Actualmente hay seis.
Por su parte, los bohemios confirmaron lo ya mostrado en las anteriores fechas y es su pobre juego.
NACIONAL:
Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido, Mauricio Vera, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.
Director técnico: Jadson Viera.
Suplentes: Ignacio Suárez, Paolo Calione, Federico Bais, Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Juan Cruz De Los Santos, Baltasar Barcia, Tomás Verón Lupi y Gonzalo Carneiro.
WANDERERS:
Agustín Buffa, Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencia, Nicolás Queiroz, , Gonzalo Freitas, José Alberti, Jonás Luna, Joaquín Zeballos y Rodrigo Rivero.
Director técnico: Mathías Corujo.
Suplentes: José Río, Leandro Zazpe, Mateo Acosta, Alan García, Lisandro Bajú, Santiago Benítez, Santiago Guzmán, Facundo Labandeira, Esteban Crucci y Mateo Levato.
Juez: Leandro Lasso, asistido por Martín Soppi y Marcos Rosamen y Felipe Vikonis como cuarto juez. Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.