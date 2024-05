Fiscal Alicia Ghione: "Estamos tratando de desencriptar la información"

Hoy no lo sé, no creo.

¿Por qué usted dijo en audiencia que la Policía “la jodió”?

No, no me jodió. Esa fue una palabra fuera de lugar que dije enojada con la discusión. Es más, es la Policía, obviamente, la que me está ayudando a desencriptar la información de los celulares. Siempre trabajo con la Policía, es la auxiliar de la Justicia. Sigo avanzando con la Policía porque es un trabajo de equipo.

Usted ha dicho muchas veces, y lo reiteró en la audiencia, que la Policía le daba información encriptada.

Pero eso puede ser por los sistemas informáticos, no lo sé. Por eso ahora se trabaja en abrir todo lo que aún no hemos podido. Que no se interprete mal, por favor. “La Policía me jodió”, lo dije en un momento de la discusión…

La defensa de Penadés dijo en la audiencia que presentó el pendrive del programa Santo y Seña, pidiendo la declaración anticipada de Paula Díaz, porque no tiene nada y salió a pescar. La jueza Vargas no hizo lugar al pedido. La Fiscalía y el Consultorio tampoco adherían, ¿por qué?

La prueba se hace en el juicio, no ahora. Y las declaraciones anticipadas son una excepción a la regla procesal previstas en los artículos 213 y 214 del CPP. La propia norma establece las condiciones para que alguien pueda declarar en forma anticipada. Son las víctimas de los delitos sexuales, o las que sufren violencia o son intimidadas o amenazadas. Las personas de mucha edad y/o aquellas en las que el paso del tiempo pueda perjudicar la prueba. La defensa argumentó causales que no pudo probar, dijo que Paula puede ser amenazada o desaparecer. Eso no es así porque la propia Paula dijo en la causa Orsi y en mi propia Fiscalía, cuando la cité a declarar, que no estaba amenazada. No hay razón para que desaparezca. Es joven, trabaja y está cumpliendo condena con libertad a prueba, o sea, controlada por la Policía. Por lo tanto, no hay causal para que declare ahora, tiene que hacerlo en el juicio.

¿Qué dice el audio que usted señaló que lleva en “la valijita”?

Es solo la respuesta procesal acerca de lo que pretendía hacer la defensa. Porque en esa etapa no se ingresa prueba. Si la defensa leía el programa yo podía poner el audio. Todo es sobre Romina, la jueza no nos iba a dejar a ninguna de las dos porque no corresponde. El famoso audio no tiene ningún misterio y no es ilegal. Solo son declaraciones de Paula sobre Romina, porque la causa de Romina aún está abierta. Lo dije como forma de contestar una controversia en el proceso. Por eso digo que no hay que sacar frases sueltas, hay que entender todo el proceso de litigación. No tiene ningún misterio. Y la verdad, no era una valijita, me salió en lugar de portafolio y computadora.

¿Qué evaluación hace de la última audiencia por el caso Penadés?

Mire, más allá de todo, lo que se ha dicho y se ha conocido en esos audios que circulan, la evaluación de la audiencia es buena. No olvidemos que los fiscales no hacemos las normas. Es nuestra obligación aplicarlas y el derecho es interpretable, pero se deben leer las normas en su conjunto para realizar una correcta interpretación de las mismas. No solo aplico garantías a los imputados, sino también derechos de las víctimas a ser protegidos en su privacidad, honor, integridad, etc. Derecho a que tengan acceso a la justicia y tengan abogado. Derecho también a ser indemnizados por sus derechos violados.

Uruguay tiene por lo menos 20 años de firmar convenciones internacionales sobre los derechos de las víctimas. Hay mucha doctrina y jurisprudencia, ríos de tinta nacional e internacional sobre lo mismo y jurisprudencia uruguaya. Como abogados no es correcto descartar normas de los derechos de las personas solo porque no me sirven. Porque las normas ordenan el proceso. Y le dan un orden al derecho de las personas. Repito, la evaluación de la audiencia es correcta. Porque las partes expresamos nuestros fundamentos y si no estamos de acuerdo con las decisiones, apelamos. Así es correctamente el proceso. La prueba se hace en la Justicia, en un juicio y en presencia del juez que lo dirige. La prueba que puede hacer un periodista no es una prueba penal.

¿Cabe la posibilidad de reformalizar a Penadés por la trama que tiene ya seis condenados?

Si, obviamente. Tengo que tomar unos testimonios y luego reformalizar antes de acusar. Pero disculpe, capaz no es bueno anunciarlo. Ya se lo ven venir.