Fiscal del caso Ferrero: "Tenemos a los autores materiales; faltan los intelectuales"

"Uruguay debería despertar, sabiendo que tenemos el crimen organizado adentro", dijo y aseguró que sería “importante” tener una unidad específica de crimen organizado para recabar “información segura y certera”, ya que actualmente hay fiscalías especializadas en estupefacientes, de delitos económicos y de lavado, entre otras, pero no de esta materia.

Pidió fiscalía regional

Romano, valoró la importancia de la cooperación internacional dado que los criminales "no tienen fronteras". En ese sentido, sugirió que sería "fantástico" tener una fiscalía regional. Citó como ejemplo un caso en el que tenía que pedir un allanamiento al domicilio de un hombre que vivía en Argentina. Vía cooperación internacional, el allanamiento se concretó y se incautó el celular. Luego, el poder trasladar el dispositivo a Uruguay con su respectiva cadena de custodia significó un engorroso trabajo, pese a eso se concretó.