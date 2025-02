Fiscalía de Fray Bentos archiva causa de fotomultas

Sin embargo había otras irregularidades.

El 9 de enero del año pasado Jorge Hernández, uno de los integrantes del grupo de vecinos auto convocados y vocero del colectivo, propuso investigar respecto de cómo había sido el proceso de compra e importación de los radares en cuestión. Hernández, un ex funcionario aduanero con experiencia en comercio exterior, fue quien comenzó a indagar sobre el tema. De las investigaciones realizadas “no surge que la empresa Teslights International S.A” haya ingresado legalmente al país los radares, puesto que debería surgir la información en los documentos únicos de importación, expresó Hernández a la periodista Demir Pereyra.

Sumado a esto, los vecinos lograron fotografiar los aparatos y su placa identificatoria, con lo que pudieron confirmar las sospechas que tenían respecto a su procedencia. Hernández, explicó a Pereyra que “Estos equipos son marca Custom, tienen el número de serie de uno de los equipos que verificó el LATU, y dice made in USA, o sea que los equipos no son fabricados en nuestro país” como se había informado por parte de la empresa.

Para el experto aduanero, un caso grave de esta naturaleza supone un “presunto hecho de infracción aduanera por contrabando”, remarcó. Por tal motivo, Hernández anunció que en las próximas horas, denunciará ante la Fiscalía letrada departamental, lo que a su entender es una presunta infracción aduanera que merece ser investigada. Para Hernández “La Dirección Nacional de Aduanas está siendo omisa” en los controles correspondientes, y por eso deben activarse otros mecanismos de control.

Archivo

En las últimas horas se conoció que la fiscalía archivó la causa lo que será apelado por los denunciantes.

Jorge Hernandez vecino de Fray Bentos que integra el grupo de auto convocados confirmando que se archivó la denuncia por ingreso de los equipos de Teslights, expresó en #CódigoQR "No deja de sorprendernos. Todos los días pasa algo. Esto es a título personal. El 5 de setiembre pedimos audiencia a la fiscal y nos recibió. Se nos informó que se había pedido información a la Aduana sobre la verificación de ingreso.. El Dua no existe, y la Dra nos dijo que estaba confirmado el contrabando, y nos expresó que iba a pedir más información. El día siguiente del balotaje nos dijo que había citado a gente de Teslights. Hay pruebas contundentes y sin embargo se archivó. ¿Fiscalía ayuda a contrabandear entonces?. Vamos a apelar este archivo. Esto es un viva la pepa. Vamos a apelar, tenemos 30 días, yo quiero escuchar porque cambió tanto de parecer. Es inexplicable, le dimos la mesa servida y se archiva. Ya no creo en la Fiscalía y la justicia. Acá da vergüenza notificar esto, es ridículo. Hoy Teslights es inmaculado"