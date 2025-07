Fiscalía rechazó reabrir causa por espionaje en democracia y organizaciones evalúan nueva denuncia

Para rechazar la solicitud, Fiscalía se amparó en el artículo 99 del Código del Proceso Penal que habilita la reapertura de causas solo si se presentan pruebas o hechos que no fueron considerados previamente. “Nos explicaron los fundamentos de la resolución que habían tomado. Estudiaron todo el expediente y llegan a la conclusión, que por supuesto no compartimos, de que los hechos nuevos que planteamos no eran tales”, dijo Olivera, quien fue uno de los denunciantes.