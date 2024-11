Fiscalía sobreseyó a dos cónsules de la embajada uruguaya en Moscú por la causa pasaportes

Los argumentos de la fiscal para sobreseer a los cónsules

No obstante, la Fiscalía continuó investigando y desechó la participación de ambos cónsules en la maniobra. Entre otros argumentos, la fiscal menciona que ambos funcionarios no hablaban el idioma ruso y que quien sí lo hacía era la oficial de la Cancillería, quien oficiaba de traductora. Adicionalmente, de las pericias a los celulares de ambos cónsules "no surgen elementos probatorios que permitan responsabilizarlos de los hechos investigados".