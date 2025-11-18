Ministerio del Interior recibió un préstamo de 25 millones de dólares del BID

Valverde señaló que este crédito permite "iniciar parte del Plan Nacional de Seguridad Pública, más allá de los recursos genuinos que tiene el ministerio", e implica un compromiso con agencias internacionales y la responsabilidad estatal de cumplir con el plan de diez años.

Distribución del primer préstamo: penitenciaría, formación policial y tecnología

El asesor en fortalecimiento institucional y mejora de la gestión, Diego Gonnet, detalló la distribución del primer desembolso de US$25 millones.

Aproximadamente 12 millones de dólares se destinarán al fortalecimiento del sistema penitenciario. Esta inversión incluye la construcción de un centro de ingreso, diagnóstico y derivación de personas privadas de libertad en Durazno, buscando simplificar los procesos en la zona norte del río Negro. También contempla el refuerzo de la seguridad electrónica en varias unidades penitenciarias del país y el fortalecimiento de los programas de atención y tratamiento para los internos.

Adicionalmente, siete millones de dólares serán asignados a fortalecer la educación policial. Esta acción abarca la implementación de un nuevo marco curricular, la modernización de la infraestructura edilicia y el equipamiento de la Escuela de Policía en Montevideo, además de financiar un programa de consolidación del liderazgo policial con perspectiva de género.

El dinero restante (aproximadamente 6 millones de dólares) se enfocará en la incorporación de equipamiento científico y tecnológico para mejorar las investigaciones criminales, incluyendo los delitos informáticos, y al combate al crimen organizado.

Gonnet aclaró que tanto las construcciones edilicias como la adquisición de tecnología se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas. Se espera iniciar las obras en el último trimestre de 2026. El asesor afirmó que la financiación es un complemento para los recursos obtenidos en el marco de la Ley de Presupuesto y está "conectado con el plan de trabajo que definió el ministro Carlos Negro desde marzo de 2025".

Cooperación adicional en seguridad

La subsecretaria Valverde también mencionó otros apoyos internacionales que recibe el Ministerio del Interior para impulsar la política de seguridad. El ministerio recibe cooperación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el BID para implementar un programa destinado al control de armas de fuego.

Además, se cuenta con la cooperación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el programa Más Barrio, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y con cooperación técnica e inversión de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).