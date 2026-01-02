Florida invierte 18 millones de pesos en accesos a realojos y barrio de la Plaza Conde

La obra principal consiste en la bituminización de más de 30 cuadras, abarcando una superficie de 25.000 metros cuadrados de tratamiento bituminoso. Esta fase del proyecto representa una inversión de 12 millones de pesos y busca mejorar sustancialmente la conectividad en la zona norte de la ciudad.
Mejora del entorno y espacios públicos
Además de la pavimentación, el gobierno departamental ha destinado entre 5 y 6 millones de pesos adicionales para la creación de plazas y obras de urbanización complementarias. Estas tareas están enfocadas en los accesos a las nuevas urbanizaciones de realojo, garantizando servicios de calidad para las familias allí establecidas.
Compromiso con la comunidad
Durante la recorrida, el intendente Enciso destacó la relevancia de mantener el ritmo de trabajo incluso en el cierre del año:
"Es un impacto importante para esta zona y una inyección muy positiva para el departamento. Es la respuesta que tiene que dar una intendencia en materia de servicios a la comunidad", afirmó el jefe comunal.
Los trabajos, que se vienen ejecutando de forma ininterrumpida, forman parte del plan de mejora de infraestructura urbana que busca elevar la calidad de vida de los vecinos de los barrios periféricos y nuevas urbanizaciones del departamento.