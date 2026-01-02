Florida invierte 18 millones de pesos en accesos a realojos y barrio de la Plaza Conde

"Es un impacto importante para esta zona y una inyección muy positiva para el departamento. Es la respuesta que tiene que dar una intendencia en materia de servicios a la comunidad", afirmó el jefe comunal.

Los trabajos, que se vienen ejecutando de forma ininterrumpida, forman parte del plan de mejora de infraestructura urbana que busca elevar la calidad de vida de los vecinos de los barrios periféricos y nuevas urbanizaciones del departamento.