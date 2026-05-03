España y Brasil exigen liberación de activistas retenidos por Israel en aguas internacionales

Crisis diplomática por activistas retenidos: Israel extiende prisión y enfrenta denuncias de tortura

Los gobiernos de España y Brasil intensificaron este domingo sus presiones sobre Israel para lograr la liberación inmediata de sus ciudadanos Saif Abukeshek y Thiago Ávila, dos activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron arrestados el pasado jueves por fuerzas israelíes en aguas internacionales cercanas a Grecia. La crisis ha escalado tras conocerse que un tribunal israelí en Ashkelon extendió este domingo su detención por dos días más, desoyendo inicialmente los reclamos diplomáticos.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, calificó la retención de Abukeshek como "ilegal" al ocurrir "fuera de toda jurisdicción de las autoridades israelíes". En una nota conjunta, España y Brasil condenaron en los "términos más enérgicos" lo que consideran un "secuestro" en aguas internacionales. La exigencia se produce mientras la organización Adalah, que representa a los detenidos, confirmó que ambos comparecieron ante la corte, la cual accedió solo parcialmente a la solicitud israelí de cuatro días más de prisión.

Denuncias de brutalidad y huelga de hambre

El estado de salud de los detenidos ha encendido las alarmas. Según un comunicado de la Flotilla y declaraciones ante sus abogados, Thiago Ávila relató haber sido sometido a una "brutalidad extrema" durante el abordaje israelí. Afirmó que fue arrastrado boca abajo por la cubierta, golpeado tan salvajemente que perdió el conocimiento en dos ocasiones y que desde su llegada a Israel ha permanecido en aislamiento y con los ojos vendados. Un post en Instagram de la cuenta familiaabdelkaderoficial, de alta difusión, añadió que Avila “quedó ciego temporalmente” y podría tener un hombro roto, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente.

Saif Abukeshek y las brutales torturas

Por su parte, Saif Abukeshek, quien inició una huelga de hambre, fue visto por personal del consulado español en Tel Aviv, confirmando que presenta "pequeñas heridas" y se encuentra en "estado de shock". Más grave es el testimonio de los activistas liberados en Grecia, quienes aseguran haber escuchado "los gritos de Saif" resonar desde el barco militar israelí Nahshon, mientras era separado del resto y torturado de forma sistemática.

La Flotilla Global Sumud denuncia que 35 participantes requirieron atención médica, con tres heridos graves, incluido un colombiano con lesiones craneoencefálicas. Las familias de los retenidos, en rueda de prensa, han exigido a los gobiernos español, sueco y brasileño “todo lo posible” y han calificado a sus seres queridos como “rehenes” de un “crimen de guerra”. Israel, que acusa a Abukeshek de lazos con el FPLP y a Ávila de actividades ilegales, justifica los interrogatorios, pero la condena internacional crece mientras los activistas permanecen en centro de detención de Shikma.