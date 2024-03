Fossati quedó en offside tras denunciar supuesto "espionaje"

Decenas de usuarios de la red X trataron de explicarle a Fossati de lo que se trataba, pero al parecer no fue posible.

El politólogo Daniel Chasquetti fue uno de los que le respondió a la exfiscal. Otro fue Gabriel Budiño, master en tecnologías de la información quien compartió la publicación de Fossati y dijo: “la ex fiscal sueña con espionajes. No tiene por qué saberlo, pero antes de salir a denunciar, podría asesorarse. Los mapas de red para identificar comunidades virtuales son una gran herramienta conocida de gran circulación y uso. No toma datos privados, sino que usa la información que los usuarios hacemos pública en redes sociales”.