Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro

El accidente

Negro protagonizó en la tarde del jueves 22 un accidente de tránsito en Cerrito de la Victoria. El ministro circulaba con la libreta de conducir vencida y no respetó un cartel de Pare lo que lo llevó a chocar con una moto que circulaba sin casco y sin libreta.

Negro aseguró que se detuvo en la esquina –donde el cartel de Pare le exigía frenar por completo– y al no advertir a otro vehículo, empezó a cruzar. En ese momento, sin embargo, apareció la moto.

En un comunicado el Ministerio del Interior detalló que el accidente se produjo en León Pérez y Capitán Basilio Araujo, y que el ministro no sufrió lesiones en el accidente. El joven sufrió "una luxofractura de pelvis y de cadera, una fractura de fémur, un esguince de rodilla con rotura de ligamentos y líquido en la rodilla", según informó su madre en diálogo con Subrayado.

Este miércoles Negro compareció ante la comisión peramente del Parlamento por la situación de seguridad pública pero antes de meterse en el tema central, y a pedido del diputado convocante, Pablo Abdala, pidió disculpas por el hecho.

"No podemos más que hacer lugar al planteo del diputado, cuando en medios de prensa solicitaba que este ministro planteara las disculpas del caso", dijo y agregó: "En primer lugar, la disculpa que no le debo porque se la di, es a la familia y al propio chiquilín. En el lugar de los hechos, cuando acaecieron, y al día siguiente cuando fui a visitarlo a la sala del sanatorio, donde hablé tanto con Ezequiel —el joven del accidente— como con su mamá. Allí, aparte de tener la oportunidad de conocerlos, les reiteré las disculpas que les había dado en el mismo lugar del hecho", continuó.

Fossati se había ofrecido a defenderlo

La exfiscal Gabriela Fosatti, que tomó notoriedad pública por liderar la investigación contra el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, se había postulado públicamente para asumir la defensa de la víctima del accidente. "Estoy a disposición, que me contacte", escribió en la red social X en respuesta a un comentario que pedía "ir a fondo" con el caso.