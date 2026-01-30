Oddone dijo estar "muy satisfecho" con el repunte del dólar

También mencionó los “desencuentros” dentro de la OTAN, entre Estados Unidos y la Unión Europea, por temas comerciales pero básicamente por la pretensión de Trump de anexar Groenlandia (territorio autónomo de Dinamarca).

Entre las medidas anuncias esta semana, Oddone dijo que "el Ministerio de Economía está negociando compras a futuro de dólares para afrontar obligaciones en moneda extranjera”.

Otra medida es que que el MEF coordinará acciones financieras con las empresas públicas, “para mejorar sus hojas de balance”.

“En la misma línea que la tesorería está haciendo operaciones de compras futuras, también las empresas públicas lo puedan hacer", dijo Oddone.

Objetivos de las medidas

Consultado sobre si el objetivo de las medidas es que el dólar alcance cierto precio, el ministro señaló que, “una vez que volvamos a niveles que no fueron los de la semana pasada, lo que vamos a estar mirando es la variación comparada”. Puntualizó que “establecer cuál es el piso es algo, primero, que forma parte del secreto y del arte de la política económica. Segundo, que es muy difícil fijarlo, porque es una variable que uno no controla”.

Al ministro también se le pregunto si se apunta a “pesificar” la economía, y el jerarca señaló que “la pesificación tiene connotaciones, por aspectos de políticas que se han desplegado en la región, que a nosotros no nos agradan”. Por lo tanto, en su lugar, el gobierno habla de “desdolarizar” y considera que “es un buen momento para avanzar en el proceso de desdolarización”, en el marco del “nuevo nivel de precios que la economía tiene y la inflación que el país tiene, y con los cambios que el país ha realizado”.

No obstante, reconoció que bajo las “circunstancias tan particulares por las que el mundo está atravesando, con un debilitamiento agudo del dólar, no es el momento para apretar el acelerador en esta materia”.