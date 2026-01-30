Lacalle Herrera le apuntó a Ripoll por la derrota electoral de los blancos

Error en la elección de la vicepresidenta

Ante la pregunta de por qué considera que su partido perdió los comicios, Lacalle Herrera expresó que él no es quien debe hacer ese análisis. De igual manera, en diálogo con VTV, sostuvo que uno de los aspectos “fue una equivocada elección de la compañera del candidato a presidente” en referencia a Valeria Ripoll.

“Luego de una campaña en la que no hubo distinción, separación con el Frente Amplio. Nosotros tenemos que ser lo otro. Somos el partido que quiere un Estado amigo, un Estado dimensionado, una política internacional nacionalista”, añadió en referencia a otros argumentos que explican la derrota.

También planteó la necesidad de modificar el Código del Proceso Penal, porque se está viviendo “un ataque de las libertades”. “Haber hecho un análisis, se hizo bien o se hizo mal, pero se hizo”, sostuvo.

En este sentido, mencionó como “el gran tema” la posibilidad de que se concrete en los hechos la idea de la coalición republicana como partido político.